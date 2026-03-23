Andriy Shevchenko s'exprime sans détours sur le championnat de Serie A et sur le Milan. Voici ce que rapporte Milannews.it : « L'Inter dispose d'un effectif bien plus large, compte des joueurs de différents niveaux et a l'avantage. Mais le Milan réalise un excellent championnat. La victoire contre Turin est un pas en avant important, Allegri a remotivé l'équipe après la défaite contre la Lazio. Je pense que le Milan va gagner ses prochains matchs et mettre la pression sur l'Inter. Tout se joue match après match. Si le Milan reste au contact de l'Inter, tout peut arriver... ».
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Shevchenko : « Le Milan peut mettre la pression pour le Scudetto. Leao ? Ce n'est pas un attaquant. »
LEAO ET LE VAR
Reviendrait-il au football sans le VAR ?
« Il faut bien réfléchir à tout cela. La technologie aide, même si beaucoup de gens ne sont pas contents. »
Leao est-il un attaquant ?
« Ce n'est pas un attaquant, il n'occupe pas son poste naturel actuellement. On lui a demandé de jouer en pointe : dans certains matchs, il s'en est bien sorti, dans d'autres moins. Mais pour l'évaluer à ce poste, il faut lui laisser du temps. Bien sûr, il faut voir s'il a la volonté d'aider l'équipe et s'il est le seul à pouvoir occuper ce poste. On peut rater un match, mais pas l'attitude. Il y a des moments où l'on peut se fâcher contre ses coéquipiers ou contre l'entraîneur, mais il faut ensuite se réconcilier immédiatement. »
L'AMI CHAT
Comment s'entend-il avec Pulisic ?
« Leao et Pulisic doivent s'adapter l'un à l'autre, sans se mettre en avant par rapport à l'équipe. À tout moment, chaque joueur doit être prêt à jouer, même dans un rôle différent. »
Gattuso est-il motivé ?
« Il sera à 100 %, il faut le retenir pour qu'il ne mette pas trop de pression sur les joueurs. Avec si peu de temps, il ne peut que travailler sur le mental des joueurs. Pour moi, l'Italie va y arriver. Pour l'Ukraine, ce serait un rêve d'aller à la Coupe du monde : notre peuple attend ce cadeau. »