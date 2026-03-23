Shevchenko : « Le Milan peut mettre la pression pour le Scudetto. Leao ? Ce n'est pas un attaquant. »

Reviendrait-il au football sans le VAR ?

« Il faut bien réfléchir à tout cela. La technologie aide, même si beaucoup de gens ne sont pas contents. »

Leao est-il un attaquant ?

« Ce n'est pas un attaquant, il n'occupe pas son poste naturel actuellement. On lui a demandé de jouer en pointe : dans certains matchs, il s'en est bien sorti, dans d'autres moins. Mais pour l'évaluer à ce poste, il faut lui laisser du temps. Bien sûr, il faut voir s'il a la volonté d'aider l'équipe et s'il est le seul à pouvoir occuper ce poste. On peut rater un match, mais pas l'attitude. Il y a des moments où l'on peut se fâcher contre ses coéquipiers ou contre l'entraîneur, mais il faut ensuite se réconcilier immédiatement. »