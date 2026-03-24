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Séville, c'est officiel : Matias Almeyda a été limogé

FC Séville
M. Almeyda
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L'ancien milieu de terrain argentin de l'Inter, de la Lazio et de Parme n'est plus l'entraîneur du club espagnol.

Matias Almeyda n'est plus l'entraîneur de Séville.

Suite à la défaite 2-0 à domicile contre Valence, le club espagnol a limogé l'entraîneur argentin, ancien milieu de terrain de l'Inter, de la Lazio et de Parme.


Séville occupe la quinzième place du classement avec 31 points en 29 journées, soit 3 points d'avance sur la zone de relégation.

Le nom de l'Espagnol Luis Garcia Plaza, ancien entraîneur d'Alavés et de Majorque, est évoqué comme possible nouveau coach.


Au cours de sa carrière d'entraîneur, Almeyda a occupé les bancs de River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes et AEK Athènes.

  • LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

    Matias Almeyda a été démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Séville. Le technicien argentin quitte le stade Ramón Sánchez-Pizjuán après avoir dirigé l'équipe lors de 32 matches officiels, dont 29 en Liga et 3 en Copa del Rey, depuis son arrivée au club de Nervión à l'été 2015. Le FC Séville tient à remercier Matias Almeyda et son staff pour le travail accompli ces derniers mois et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière.


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