Séville, c'est officiel : Matias Almeyda a été limogé

Matias Almeyda n'est plus l'entraîneur de Séville.

Suite à la défaite 2-0 à domicile contre Valence, le club espagnol a limogé l'entraîneur argentin, ancien milieu de terrain de l'Inter, de la Lazio et de Parme.





Séville occupe la quinzième place du classement avec 31 points en 29 journées, soit 3 points d'avance sur la zone de relégation.

Le nom de l'Espagnol Luis Garcia Plaza, ancien entraîneur d'Alavés et de Majorque, est évoqué comme possible nouveau coach.





Au cours de sa carrière d'entraîneur, Almeyda a occupé les bancs de River Plate, Banfield, Guadalajara, Earthquakes et AEK Athènes.