Série B : pourquoi le match Catanzaro-Modène n'a pas lieu : la raison et la date du report

Les intempéries interrompent la Serie B. Le match au sommet opposant l'équipe d'Aquilani à celle de Sottil a en effet été reporté. Cette décision fait suite à l'arrêté pris par le maire de Catanzaro, qui a ordonné la fermeture, pour la journée de mardi, de toutes les installations sportives publiques situées sur le territoire communal. Cette mesure a été adoptée à la lumière du bulletin d'alerte de la Protection civile régionale, qui signale la persistance de conditions météorologiques défavorables, avec des précipitations intenses et des orages possibles dans les prochaines heures. Suite à l'arrêté municipal, la Ligue de Serie B a donc officialisé le report du match : aucune date n'a encore été fixée pour disputer la rencontre.

Comme indiqué, il s'agissait d'un match très attendu qui aurait pu avoir un impact significatif sur le haut du classement. De plus, la rencontre entre les deux équipes intervenait à un moment crucial du championnat, où se joue effectivement le classement entre deux équipes qui visent les barrages. Catanzaro occupe actuellement la cinquième place tandis que les Gialloblù sont à cinq points derrière.