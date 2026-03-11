Goal.com
Serie B, officiel : Shpendi et Busio assurés de rester à Empoli et Venise

Deux renouvellements de contrats importants ont été annoncés.

En Serie B , deux joueurs importants ont annoncé le renouvellement de leur contrat : l'attaquant Stiven Shpendi avec Empoli et le milieu de terrain Gianluca Busio avec Venise.

Voici les mots de ce dernier : « Je suis vraiment très heureux d'avoir renouvelé mon contrat et de pouvoir poursuivre cette aventure avec Venise. Je me suis senti accueilli ici dès le premier jour et porter ces couleurs est devenu quelque chose de vraiment important pour moi. Ce renouvellement signifie beaucoup et je tiens à remercier le directeur Antonelli et tout le club pour la confiance qu'ils continuent de me témoigner. Un merci tout particulier va également à nos supporters. Depuis mon arrivée, ils m'ont toujours fait sentir leur soutien et leur affection, et pour nous, les joueurs, cela fait vraiment la différence. Je suis heureux de pouvoir poursuivre cette aventure avec eux et de vivre encore beaucoup d'émotions avec ces couleurs ».

    L'Empoli Football Club est heureux d'annoncer avoir conclu un accord avec le joueur Stiven Shpendi pour la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2029.

    Le Venezia FC annonce avoir conclu un accord pour le renouvellement du contrat du milieu de terrain Gianluca Busio, qui continuera à porter le maillot orange et vert jusqu'au 30 juin 2028.

    Arrivé dans la lagune lors de la saison 2021/22, Gianluca Busio, 23 ans, a disputé jusqu'à présent 161 matchs officiels avec le maillot du Venezia FC, marquant 17 buts et fournissant 8 passes décisives. Protagoniste de la promotion en Serie A lors de la saison 23/24, Gianluca est aujourd'hui l'un des leaders de l'équipe et une figure centrale du projet sportif, incarnant pleinement les valeurs d'engagement, de détermination et d'appartenance qui caractérisent le club.

