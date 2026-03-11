Serie B, officiel : Shpendi et Busio assurés de rester à Empoli et Venise

En Serie B , deux joueurs importants ont annoncé le renouvellement de leur contrat : l'attaquant Stiven Shpendi avec Empoli et le milieu de terrain Gianluca Busio avec Venise.

Voici les mots de ce dernier : « Je suis vraiment très heureux d'avoir renouvelé mon contrat et de pouvoir poursuivre cette aventure avec Venise. Je me suis senti accueilli ici dès le premier jour et porter ces couleurs est devenu quelque chose de vraiment important pour moi. Ce renouvellement signifie beaucoup et je tiens à remercier le directeur Antonelli et tout le club pour la confiance qu'ils continuent de me témoigner. Un merci tout particulier va également à nos supporters. Depuis mon arrivée, ils m'ont toujours fait sentir leur soutien et leur affection, et pour nous, les joueurs, cela fait vraiment la différence. Je suis heureux de pouvoir poursuivre cette aventure avec eux et de vivre encore beaucoup d'émotions avec ces couleurs ».