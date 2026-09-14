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Malen Roma Serie AGetty Images

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Serie A, Torino-Roma EN DIRECT

Torino vs Roma
Torino
Roma
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Torino-Roma

Buteurs :


La Roma veut la première place. Les hommes de Gian Piero Gasperini, après trois victoires en trois matches de championnat et le match nul à Istanbul contre Fenerbahçe, entrent en scène à 18 h 30 au Stadio Grande Torino, contre le Torino d’Ignazio Abate, dans une rencontre comptant pour la quatrième journée de Serie A : meilleure attaque et meilleure défense du championnat pour la Roma, avec 10 buts marqués et un seul encaissé, et un Malen en feu, meilleur buteur avec 5 réalisations, encore associé à Paulo Dybala.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

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  • La feuille de match

    Torino-Roma

    Buteurs

    TORINO (3-5-1-1) : Perri ; Comuzzo, Coco, Comert ; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic ; Simeone. Entr. Abate

    ROMA (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Balerdi, Hermoso ; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina ; Dybala, Soulé ; Malen. Entr. Gasperini

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Maresca

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