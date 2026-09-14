Serie A, Torino-Roma EN DIRECT

4e journée de Serie A

Torino-Roma

Buteurs :





La Roma veut la première place. Les hommes de Gian Piero Gasperini, après trois victoires en trois matches de championnat et le match nul à Istanbul contre Fenerbahçe, entrent en scène à 18 h 30 au Stadio Grande Torino, contre le Torino d’Ignazio Abate, dans une rencontre comptant pour la quatrième journée de Serie A : meilleure attaque et meilleure défense du championnat pour la Roma, avec 10 buts marqués et un seul encaissé, et un Malen en feu, meilleur buteur avec 5 réalisations, encore associé à Paulo Dybala.











