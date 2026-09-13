Serie A, Sassuolo-Juventus EN DIRECT

4e journée de Serie A

Sassuolo-Juventus

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La Juventus de Luciano Spalletti retrouve les terrains après le match nul à domicile, arraché in extremis, contre l’AC Milan, avec l’objectif d’aller chercher une troisième victoire en championnat lors de la quatrième journée de Serie A, programmée à 20h45 au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie, face au Sassuolo d’Alberto Aquilani, qui compte 4 points avec une victoire, un nul et une défaite. L’objectif de la Juventus est de rejoindre la Lazio en tête du classement à 10 points, en attendant les matches de l’Inter et de la Roma, prévus demain, mais l’adversaire du soir n’aura rien de simple. Randal Kolo Muani cherche sa première joie en championnat ; attention, côté Sassuolo, à Adzic, prêté justement par la Juventus.







