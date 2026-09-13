Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Kolo Muani JuventusGetty Images

Traduit par

Serie A, Sassuolo-Juventus EN DIRECT

Sassuolo vs Juventus FC
Sassuolo
Juventus FC
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Sassuolo-Juventus

Buteurs :


La Juventus de Luciano Spalletti retrouve les terrains après le match nul à domicile, arraché in extremis, contre l’AC Milan, avec l’objectif d’aller chercher une troisième victoire en championnat lors de la quatrième journée de Serie A, programmée à 20h45 au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie, face au Sassuolo d’Alberto Aquilani, qui compte 4 points avec une victoire, un nul et une défaite. L’objectif de la Juventus est de rejoindre la Lazio en tête du classement à 10 points, en attendant les matches de l’Inter et de la Roma, prévus demain, mais l’adversaire du soir n’aura rien de simple. Randal Kolo Muani cherche sa première joie en championnat ; attention, côté Sassuolo, à Adzic, prêté justement par la Juventus.



  • LES BUTS ET LES FAITS MARQUANTS :

    • Publicité

  • La feuille de match

    Sassuolo-Juventus

    Buteurs :


    SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig ; Adzic, Matic, Thorstvedt ; Berardi, Bowie, Laurienté. Entr. Aquilani.


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Vicario ; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik ; Douglas Luiz, Koopmeiners ; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez ; Kolo Muani. Entr. Spalletti.

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Sacchi

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV