Serie A, Napoli-Como EN DIRECT

Serie A, 2e journée





Napoli-Como

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Napoli contre Como, Massimiliano Allegri contre Cesc Fabregas : un affrontement de philosophies jamais banal. À 18h30, au stade Maradona de Naples, se joue le match comptant pour la deuxième journée de Serie A, entre Naples et Côme, le choc de cette journée entre deux équipes qui disputent la Ligue des champions et qui postulent également à la victoire en championnat. Naples aborde ce rendez-vous avec 3 points, fruits de sa victoire 2-0 sur la pelouse du Genoa, tandis que Côme a fait match nul 1-1 sur le terrain de l'Udinese.











