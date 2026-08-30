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Hojlund Napoli MilanGetty Images

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Serie A, Napoli-Como EN DIRECT

SSC Naples vs Como
SSC Naples
Como
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la deuxième journée de Serie A

Serie A, 2e journée


Napoli-Como

Buteurs :


Napoli contre Como, Massimiliano Allegri contre Cesc Fabregas : un affrontement de philosophies jamais banal. À 18h30, au stade Maradona de Naples, se joue le match comptant pour la deuxième journée de Serie A, entre Naples et Côme, le choc de cette journée entre deux équipes qui disputent la Ligue des champions et qui postulent également à la victoire en championnat. Naples aborde ce rendez-vous avec 3 points, fruits de sa victoire 2-0 sur la pelouse du Genoa, tandis que Côme a fait match nul 1-1 sur le terrain de l'Udinese.




  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Napoli-Como

    Buteurs :


    NAPOLI (4-3-3) : Meret ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera ; Anguissa, Lobotka, McTominay ; Politano, Hojlund, Lang. Entr. Allegri.


    COMO (4-2-3-1) : Butez ; Smolcic, Ramon, Chalobah, Valle ; Milla, Da Cunha ; Diao, Nico Paz, Baturina ; Douvikas. Entr. Fabregas.


    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Pairetto

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