Le Napoli d'Antonio Conte entre en lice au stade Maradona, lors du match avancé de 18 h ce samedi, comptant pour la 29e journée de Serie A : face au Lecce d'Eusebio Di Francesco, l'objectif est de décrocher une troisième victoire consécutive pour conserver son avance sur ses poursuivants en vue de la Ligue des champions, avec Côme et Rome désormais à 5 points mais qui s'affronteront demain au Sinigaglia, et de mettre la pression sur le Milan, deuxième, en se rapprochant à -1. De leur côté, les Salentini, qui restent sur trois victoires lors de leurs cinq derniers matchs, ont trois points d'avance sur la zone de relégation.

29e journée de Serie A

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