Serie A, la course au titre entre l'Inter et le Milan : comparaison du classement et du calendrier

Dans la course au titre, les Nerazzurri disposent donc d'une avance de huit points à gérer d'ici la fin du championnat. Lors de la prochaine journée, comme indiqué, l'Inter se rendra à Florence pour le match du dimanche 22 mars à 20h45, puis accueillera la Roma à San Siro le dimanche 5 avril, toujours à 20h45. Le week-end du 11/12 avril, elle jouera à Côme avant de revenir à domicile contre Cagliari le week-end du 18/19 avril. Ce sera le dernier match des Nerazzurri avant le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Italie, prévu contre Côme le 21 avril à 21h (le match aller s'est terminé sur un score de 0-0).

LE CALENDRIER DE L'INTER

22 mars à 20h45 : Fiorentina-Inter

5 avril à 20h45 : Inter-Roma

11/12 avril : Côme-Inter

18/19 avril : Inter-Cagliari

21 avril à 21h00 : Inter-Côme (Coupe d'Italie)

25/26 avril : Torino-Inter

2/3 mai : Inter-Parme

9/10 mai : Lazio-Inter

13 mai : éventuelle finale de la Coupe d'Italie

16/17 mai : Inter-Vérone

23/24 mai : Bologne-Inter