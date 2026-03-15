Un but de Gustav Isaksen freine la course du Milan vers la première place. Les Rossoneri s'inclinent 0-1 à l'Olimpico face à la Lazio. Le but décisif du Danois, inscrit à la 26e minute de la première mi-temps, éloigne l'équipe d'Allegri de l'Inter : hier, les Nerazzurri avaient fait match nul 1-1 contre l'Atalanta, mais la défaite du Milan leur permet tout de même de prendre un point d'avance, l'équipe de Chivu comptant désormais 8 points d'avance sur les Rossoneri. Le Milan s'est incliné après deux victoires consécutives contre la Cremonese et lors du derby contre l'Inter. Le prochain match se déroulera à San Siro contre Turin, tandis que l'Inter jouera à Florence contre l'équipe de Vanoli.
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Serie A, la course au titre entre l'Inter et le Milan : comparaison du classement et du calendrier
LE CALENDRIER DE L'INTER
Dans la course au titre, les Nerazzurri disposent donc d'une avance de huit points à gérer d'ici la fin du championnat. Lors de la prochaine journée, comme indiqué, l'Inter se rendra à Florence pour le match du dimanche 22 mars à 20h45, puis accueillera la Roma à San Siro le dimanche 5 avril, toujours à 20h45. Le week-end du 11/12 avril, elle jouera à Côme avant de revenir à domicile contre Cagliari le week-end du 18/19 avril. Ce sera le dernier match des Nerazzurri avant le match retour de la demi-finale de la Coupe d'Italie, prévu contre Côme le 21 avril à 21h (le match aller s'est terminé sur un score de 0-0).
LE CALENDRIER DE L'INTER
22 mars à 20h45 : Fiorentina-Inter
5 avril à 20h45 : Inter-Roma
11/12 avril : Côme-Inter
18/19 avril : Inter-Cagliari
21 avril à 21h00 : Inter-Côme (Coupe d'Italie)
25/26 avril : Torino-Inter
2/3 mai : Inter-Parme
9/10 mai : Lazio-Inter
13 mai : éventuelle finale de la Coupe d'Italie
16/17 mai : Inter-Vérone
23/24 mai : Bologne-Inter
LE CALENDRIER DU MILAN
Les Rossoneri sont contraints de courir après le score et espèrent rattraper leur retard dès la prochaine journée, lors de laquelle le Milan affrontera Turin samedi 21 mars à 18 h. Le lundi 6 avril est une date à marquer d'une croix rouge, car à 20 h 45 est prévu le grand match contre Naples et, lors de la journée suivante, le week-end du 11 au 12 avril, l'équipe d'Allegri recevra l'Udinese, puis affrontera Vérone lors du match des 18/19 avril, qui précède un autre grand défi, celui contre la Juventus les 25/26 avril.
LE CALENDRIER DU MILAN
21 mars à 18h00 : Milan-Turin
6 avril à 20h45 : Naples-Milan
11/12 avril : Milan-Udinese
18/19 avril : Vérone-Milan
25/26 avril : Milan - Juventus
2/3 mai : Sassuolo-Milan
9/10 mai : Milan - Atalanta
16/17 mai : Gênes-Milan
23/24 mai : Milan - Cagliari