Serie A, Inter-Napoli EN DIRECT

3e journée de Serie A

Inter-Napoli

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Le choc pour le Scudetto par excellence, celui qui a marqué les dernières saisons, arrive très tôt, dès la 3e journée de Serie A : à 18 heures au stade Giuseppe-Meazza de Milan, l'Inter de Cristian Chivu, champion d'Italie en titre, affronte le Napoli de Massimiliano Allegri, vice-champion, dans le match entre les deux équipes qui se sont partagé les derniers titres de champions d'Italie. Début de saison différent toutefois, avec l'Inter en tête du classement avec 6 points grâce à deux victoires, et Napoli qui reste sur un revers à domicile contre Côme, après sa victoire à Gênes. En cas de victoire de l'Inter, l'écart entre les deux prétendants serait déjà de 6 points.



















