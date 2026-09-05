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Lautaro Martinez InterGetty Images

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Serie A, Inter-Napoli EN DIRECT

Inter vs SSC Naples
Inter
SSC Naples
Serie A

Suivez avec nous EN DIRECT la troisième journée de Serie A.

3e journée de Serie A

Inter-Napoli

Buteurs :


Le choc pour le Scudetto par excellence, celui qui a marqué les dernières saisons, arrive très tôt, dès la 3e journée de Serie A : à 18 heures au stade Giuseppe-Meazza de Milan, l'Inter de Cristian Chivu, champion d'Italie en titre, affronte le Napoli de Massimiliano Allegri, vice-champion, dans le match entre les deux équipes qui se sont partagé les derniers titres de champions d'Italie. Début de saison différent toutefois, avec l'Inter en tête du classement avec 6 points grâce à deux victoires, et Napoli qui reste sur un revers à domicile contre Côme, après sa victoire à Gênes. En cas de victoire de l'Inter, l'écart entre les deux prétendants serait déjà de 6 points.






  • LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

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  • La feuille de match

    Inter-Napoli

    Buteurs :

    INTER (3-5-2) :J. Martinez ; Pavard, Stones, Bastoni ; Diouf, Barella, Calhanoglu, ZIelinski, Dimarco ; Lautaro, P. Esposito. Entr. Chivu

    NAPOLI (4-3-3) :Meret ; Di Lorenzo, Rrahamani, Rafa Marin, Spinazzola ; Anguissa, Lobotka, Vergara ; Politano, Hojlund, Alisson. Entr. Allegri.

    Avertis :

    Expulsés :

    Passes décisives :

    Arbitre : Sozza

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