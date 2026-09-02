Serie A, arbitres : Sozza pour Inter-Napoli, Mariani pour Juventus-Milan. Toutes les désignations

GENOA – COMO Vendredi 4/09 h 20.45
GUIDA
PERROTTI – BERTI
IV : CREZZINI
VAR : AURELIANO
AVAR : PAGANESSI
FIORENTINA – TORINO Samedi 5/09 h 15.00
MASSA
MELI – IMPERIALE
IV : ARENA
VAR : GIUA
AVAR : MARINI
INTER – NAPOLI Samedi 5/09 h 18.00
SOZZA
PERETTI – BACCINI
IV : DOVERI
VAR : DI PAOLO
AVAR : DIONISI
ROMA – ATALANTA Samedi 5/9 h 20.45
COLOMBO
BAHRI – PALERMO
IV : COLLU
VAR : CAMPLONE
AVAR : SANTORO
FROSINONE – VENEZIA Dimanche 06/09 h 15.00
PERRI
PASSERI – REGATTIERI
IV : CHIFFI
VAR : MAZZOLENI
AVAR : VOLPI
PARMA – MONZA Dimanche 06/09 h 15.00
LA PENNA
TEGONI – VECCHI
IV : RAPUANO
VAR : PEZZUTO
AVAR : GARIGLIO
BOLOGNA – SASSUOLO Dimanche 06/09 h 18.00
DI BELLO
GARZELLI – BIFFI
IV : PAIRETTO
VAR : PATERNA
AVAR : DEL GIOVANE
JUVENTUS – MILAN Dimanche 06/09 h 20.45
MARIANI
BINDONI – ALASSIO
IV : MARCENARO
VAR : FABBRI
AVAR : CAMPLONE
CAGLIARI – LECCE Lundi 7/09 h 18.00
SACCHI J.L.
COSTANZO – LUCIANI
IV : FOURNEAU
VAR : PICCININI
AVAR : MAZZOLENI
UDINESE – LAZIO Lundi 7/09 h 20.45
TREMOLADA
ROSSI L. – MONACO
IV : MARESCA
VAR : MAGGIONI
AVAR : RUTELLA