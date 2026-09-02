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Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Serie A, arbitres : Sozza pour Inter-Napoli, Mariani pour Juventus-Milan. Toutes les désignations

Serie A

Les désignations arbitrales pour la troisième journée de Serie A

Voici les désignations arbitrales pour la 3e journée de Serie A, une journée marquée par deux chocs : Inter-Napoli, programmé samedi à 18 heures à San Siro, pour lequel Sozza a été désigné (avec Di Paolo à la VAR), et Juventus-Milan, qui se jouera dimanche à 20h45 à l'Allianz Stadium, et qui sera dirigé par Mariani (avec Fabbri à la VAR).


Voici toutes les désignations :

  • GENOA – COMO Vendredi 4/09 h 20.45


    GUIDA


    PERROTTI – BERTI


    IV : CREZZINI


    VAR : AURELIANO


    AVAR : PAGANESSI




    FIORENTINA – TORINO Samedi 5/09 h 15.00


    MASSA


    MELI – IMPERIALE


    IV : ARENA


    VAR : GIUA


    AVAR : MARINI




    INTER – NAPOLI Samedi 5/09 h 18.00


    SOZZA


    PERETTI – BACCINI


    IV : DOVERI


    VAR : DI PAOLO


    AVAR : DIONISI




    ROMA – ATALANTA Samedi 5/9 h 20.45


    COLOMBO


    BAHRI – PALERMO


    IV : COLLU


    VAR : CAMPLONE


    AVAR : SANTORO




    FROSINONE – VENEZIA Dimanche 06/09 h 15.00


    PERRI


    PASSERI – REGATTIERI


    IV : CHIFFI


    VAR : MAZZOLENI


    AVAR : VOLPI




    PARMA – MONZA Dimanche 06/09 h 15.00


    LA PENNA


    TEGONI – VECCHI


    IV : RAPUANO


    VAR : PEZZUTO


    AVAR : GARIGLIO




    BOLOGNA – SASSUOLO Dimanche 06/09 h 18.00


    DI BELLO


    GARZELLI – BIFFI


    IV : PAIRETTO


    VAR : PATERNA


    AVAR : DEL GIOVANE




    JUVENTUS – MILAN Dimanche 06/09 h 20.45


    MARIANI


    BINDONI – ALASSIO


    IV : MARCENARO


    VAR : FABBRI


    AVAR : CAMPLONE




    CAGLIARI – LECCE Lundi 7/09 h 18.00


    SACCHI J.L.


    COSTANZO – LUCIANI


    IV : FOURNEAU


    VAR : PICCININI


    AVAR : MAZZOLENI




    UDINESE – LAZIO Lundi 7/09 h 20.45


    TREMOLADA


    ROSSI L. – MONACO


    IV : MARESCA


    VAR : MAGGIONI


    AVAR : RUTELLA



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