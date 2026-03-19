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Gianluca Minchiotti

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Serie A, arbitres : Colombo pour Fiorentina-Inter, Forneau pour Milan-Torino, toutes les désignations

Les désignations arbitrales pour la 31e journée de Serie A

Les arbitres de la 30e journée de Serie A ont été désignés. Colombo a été choisi pour le déplacement de l'Inter sur le terrain de la Fiorentina, tandis que Forneau arbitrera Milan-Torino. Marchetti a quant à lui été désigné pour Juventus-Sassuolo, tandis que Mariani sera l'arbitre de Cagliari-Napoli, qui ouvrira la journée vendredi à 18h30.


La journée se déroulera dimanche, avec des matchs avancés vendredi et samedi.

  • CAGLIARI - NAPLES Vendredi 20 mars à 18h30


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    4e arbitre : PERRI


    VAR : MARINI


    AVAR : SERRA




    GENOA - UDINESE Vendredi 20/03 à 20h45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    IV : TURRINI


    VAR : AURELIANO


    AVAR : PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE Samedi 21/03 à 15h00


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    IV : GALIPO’


    VAR : PATERNA


    AVAR : DI BELLO




    MILAN - TURIN Samedi 21/03 à 18h00


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    IV : DOVERI


    VAR : NASCA


    AVAR : MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO Samedi 21/03 à 20h45


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    IV : ALLEGRETTA


    VAR : ABISSO


    AVAR : CAMPLONE




    COMO - PISE 12h30


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV : MUCERA


    VAR : MERAVIGLIA


    AVAR : DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA 15h00


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    IV : CREZZINI


    VAR : MAGGIONI


    AVAR : LA PENNA




    BOLOGNE - LAZIO 15h00


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    IV : ZANOTTI


    VAR : DI PAOLO


    AVAR : GIUA




    ROME - LECCE 18h00


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    IV : MASSIMI


    VAR : GHERSINI


    AVAR : ABISSO




    FIORENTINA - INTER 20h45


    COLOMBO


    BAHRI – DEI GIUDICI


    IV : TREMOLADA


    VAR : MARESCA


    AVAR : MASSA



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