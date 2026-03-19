Serie A, arbitres : Colombo pour Fiorentina-Inter, Forneau pour Milan-Torino, toutes les désignations

CAGLIARI - NAPLES Vendredi 20 mars à 18h30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
4e arbitre : PERRI
VAR : MARINI
AVAR : SERRA
GENOA - UDINESE Vendredi 20/03 à 20h45
COLLU
PERETTI - BIFFI
IV : TURRINI
VAR : AURELIANO
AVAR : PEZZUTO
PARMA - CREMONESE Samedi 21/03 à 15h00
FABBRI
CIPRESSA – YOSHIKAWA
IV : GALIPO’
VAR : PATERNA
AVAR : DI BELLO
MILAN - TURIN Samedi 21/03 à 18h00
FOURNEAU
ROSSI M. - MORO
IV : DOVERI
VAR : NASCA
AVAR : MARESCA
JUVENTUS - SASSUOLO Samedi 21/03 à 20h45
MARCHETTI
COSTANZO – BIANCHINI
IV : ALLEGRETTA
VAR : ABISSO
AVAR : CAMPLONE
COMO - PISE 12h30
PAIRETTO
MASTRODONATO - FONTEMURATO
IV : MUCERA
VAR : MERAVIGLIA
AVAR : DI BELLO
ATALANTA – H. VERONA 15h00
AYROLDI
BERCIGLI – FONTANI
IV : CREZZINI
VAR : MAGGIONI
AVAR : LA PENNA
BOLOGNE - LAZIO 15h00
FELICIANI
BERTI – LAUDATO
IV : ZANOTTI
VAR : DI PAOLO
AVAR : GIUA
ROME - LECCE 18h00
SACCHI J.L.
BACCINI – ZINGARELLI
IV : MASSIMI
VAR : GHERSINI
AVAR : ABISSO
FIORENTINA - INTER 20h45
COLOMBO
BAHRI – DEI GIUDICI
IV : TREMOLADA
VAR : MARESCA
AVAR : MASSA