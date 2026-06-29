Yasser Al-Misehal a pris les rênes de la Fédération saoudienne de football le 29 juin 2019, avec les attentes d’une génération entière sur les épaules. Réélu pour un second mandat en mai 2023, il a ensuite surpris le monde du sport en annonçant sa démission, après sept années tumultueuses.

Entre l’essor national qui a attiré Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, et les revers répétés sur la scène internationale, Al-Meshal quitte son poste sans avoir offert le moindre titre aux Verts. Après neuf participations régionales, continentales et internationales conclues par autant de déceptions, la dernière étant une élimination prématurée au premier tour de la Coupe du monde 2026, il laisse un bilan sportif en demi-teinte.