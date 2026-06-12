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Selon une ancienne star, Chelsea devrait se séparer d’Enzo Fernández et conclure un échange avec le milieu de terrain du Real Madrid
Un remaniement au milieu de terrain envisagé dans un contexte de tensions
La direction de Stamford Bridge est sous pression pour clarifier l’avenir de Fernandez. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2032, a été suspendu deux matchs en interne en avril après avoir envisagé un transfert en Espagne. Parallèlement, selon El Nacional, José Mourinho, de retour sur le banc du Real Madrid, envisagerait de céder Camavinga pour un montant compris entre 50 et 80 millions d’euros. D’après Petit, un échange direct pourrait régler les problèmes des deux cadors européens cet été.
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Petit exhorte les Blues à réagir
Invité de BetVictor Live Casino, l’ancien champion du monde Petit a livré une analyse détaillée et s’est clairement prononcé en faveur d’un échange très médiatisé au milieu de terrain. Il a déclaré : « Eduardo Camavinga dans un échange avec Enzo Fernández ? Pourquoi pas ? Camavinga est encore très jeune. Il a quitté Rennes pour Madrid à dix-huit ans et évolue au Real Madrid depuis six ou sept ans.
Il a déjà remporté des titres majeurs. C’est un jeune espoir exceptionnel. Je ne peux pas juger son niveau lors des deux dernières saisons, au vu de la situation particulière que traverse le club. Plusieurs joueurs n’ont pas brillé au Real Madrid pour diverses raisons.
Camavinga peut s’imposer, car à Chelsea la plupart des joueurs sont jeunes. Il a de l’expérience. Quand on arrive du Real Madrid à Chelsea après avoir remporté de nombreux trophées et joué là-bas pendant plusieurs années, et qu’on est international, on apporte une expérience qui fait peut-être défaut à Chelsea.
Camavinga est un joueur talentueux, il serait parfait pour le club. »
La capitainerie de Fernandez est sévèrement remise en question.
Les tensions sous-jacentes entre Enzo Fernández et la direction de Chelsea se sont intensifiées après la saison catastrophique des Blues, qui ont terminé à la 10e place du classement final de la Premier League 2025-2026 et manqué de ce fait toute qualification européenne.
Petit a souligné que la situation actuelle est devenue intenable, ajoutant : « Enzo Fernández devrait partir ; on ne peut pas garder un joueur heureux s’il veut s’en aller. Il a exprimé son souhait de départ et a été sanctionné par le club. Je sais qu’il a été l’un des meilleurs joueurs de Chelsea ces deux dernières années, mais on ne peut pas être capitaine et communiquer de la sorte.
« Il veut clairement partir, nous ne sommes pas naïfs. Je pense qu’il en a assez et qu’il est épuisé par la situation à Chelsea. Cette saison a été un véritable chaos. Le Real Madrid, qui cherche désespérément des milieux de terrain solides et puissants, le suit de près. Je ne serais donc pas surpris qu’il quitte le club pour rejoindre le Real ou une autre destination. »
- AFP
Le mercato estival s’annonce comme un véritable bras de fer.
À l’approche du mercato estival, les deux clubs doivent opérer des ajustements tactiques majeurs. Mourinho entend ainsi transformer le Real Madrid en une équipe plus technique. Camavinga, écarté de la sélection française pour la Coupe du monde, doit examiner ses options et pourrait être tenté par un départ vers la Premier League. De leur côté, les dirigeants de Chelsea doivent choisir entre préserver leur investissement à long terme dans Fernández ou résilier son contrat pour apaiser le vestiaire.