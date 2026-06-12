Selon une ancienne star, Chelsea devrait se séparer d’Enzo Fernández et conclure un échange avec le milieu de terrain du Real Madrid

Invité de BetVictor Live Casino, l’ancien champion du monde Petit a livré une analyse détaillée et s’est clairement prononcé en faveur d’un échange très médiatisé au milieu de terrain. Il a déclaré : « Eduardo Camavinga dans un échange avec Enzo Fernández ? Pourquoi pas ? Camavinga est encore très jeune. Il a quitté Rennes pour Madrid à dix-huit ans et évolue au Real Madrid depuis six ou sept ans.

Il a déjà remporté des titres majeurs. C’est un jeune espoir exceptionnel. Je ne peux pas juger son niveau lors des deux dernières saisons, au vu de la situation particulière que traverse le club. Plusieurs joueurs n’ont pas brillé au Real Madrid pour diverses raisons.

Camavinga peut s’imposer, car à Chelsea la plupart des joueurs sont jeunes. Il a de l’expérience. Quand on arrive du Real Madrid à Chelsea après avoir remporté de nombreux trophées et joué là-bas pendant plusieurs années, et qu’on est international, on apporte une expérience qui fait peut-être défaut à Chelsea.

Camavinga est un joueur talentueux, il serait parfait pour le club. »