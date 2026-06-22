Selon les observateurs, Tottenham devrait prendre le risque d’engager Igor Thiago pour remplacer Harry Kane

Thiago a réalisé une saison sensationnelle l’année dernière, inscrivant 22 buts pour les Bees et terminant juste derrière Erling Haaland dans la course au Soulier d’or de la Premier League. Son ascension a été fulgurante depuis son arrivée à Londres en provenance du Club de Bruges en 2024, malgré des contretemps liés à des blessures au début de son parcours. Anderton est convaincu que Thiago apporte un côté « finisseur » que les options actuelles, telles que Richarlison et Dominic Solanke, n’ont pas encore su offrir de manière constante sous le maillot des Spurs.

Analysant l’effectif actuel, Anderton a livré un constat sans appel sur le rôle de Richarlison : « Richarlison ne sera pas un buteur. Il va courir partout, perturber les défenseurs et être un véritable casse-tête pour les adversaires. Mais fera-t-il partie d’une équipe capable de se hisser dans le top 4 ou 5 ? »

Si Anderton se montre un peu plus optimiste à propos de Solanke, il doute encore de sa capacité à succéder à Kane : « Je ne pense pas qu’il puisse remplacer Harry… nous avons désespérément besoin d’un buteur. J’espère que Solanke pourra venir et endosser ce rôle. »