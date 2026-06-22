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Selon les observateurs, Tottenham devrait prendre le risque d’engager Igor Thiago pour remplacer Harry Kane
À la recherche d’un véritable héritier de Kane
Dans une interview accordée à Standard Sport, Anderton reconnaît qu’il est quasi impossible de trouver un véritable successeur à Kane. Il suggère toutefois que le profil d’Igor Thiago, l’attaquant de Brentford, mérite d’être étudié. « Je ne pense pas que quiconque puisse [remplacer Kane] à proprement parler », explique-t-il.
« Va-t-on recruter le meilleur avant-centre disponible sur le marché et lui offrir un salaire mirobolant ? Je n’y crois pas. Il faudra sans doute prendre un pari, et c’est là qu’Igor Thiago, le jeune attaquant de Brentford, entre en jeu : il correspond au profil recherché et il a déjà démontré de belles choses. »
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Évaluation des options offensives actuelles
Thiago a réalisé une saison sensationnelle l’année dernière, inscrivant 22 buts pour les Bees et terminant juste derrière Erling Haaland dans la course au Soulier d’or de la Premier League. Son ascension a été fulgurante depuis son arrivée à Londres en provenance du Club de Bruges en 2024, malgré des contretemps liés à des blessures au début de son parcours. Anderton est convaincu que Thiago apporte un côté « finisseur » que les options actuelles, telles que Richarlison et Dominic Solanke, n’ont pas encore su offrir de manière constante sous le maillot des Spurs.
Analysant l’effectif actuel, Anderton a livré un constat sans appel sur le rôle de Richarlison : « Richarlison ne sera pas un buteur. Il va courir partout, perturber les défenseurs et être un véritable casse-tête pour les adversaires. Mais fera-t-il partie d’une équipe capable de se hisser dans le top 4 ou 5 ? »
Si Anderton se montre un peu plus optimiste à propos de Solanke, il doute encore de sa capacité à succéder à Kane : « Je ne pense pas qu’il puisse remplacer Harry… nous avons désespérément besoin d’un buteur. J’espère que Solanke pourra venir et endosser ce rôle. »
S'inscrire dans la révolution tactique de De Zerbi
L’arrivée de Thiago s’inscrit dans un contexte de profondes mutations au Tottenham Hotspur Stadium. Après une saison difficile où le club a frôlé la relégation, l’entraîneur italien De Zerbi a été chargé de reconstruire l’équipe. Suite aux renforts défensifs Jan Paul van Hecke et Andy Robertson, la priorité se porte désormais sur le milieu de terrain et l’attaque.
Anderton estime que les qualités techniques et la présence physique de Thiago en font le profil idéal pour le style de jeu que De Zerbi souhaite mettre en place. « Honnêtement, même si la situation était difficile, je pense que De Zerbi peut nous ramener en Ligue des champions. J’en suis vraiment convaincu. Je pense qu’il en est tout à fait capable », estime Anderton. « S’il recrute les bons joueurs, comme Senesi, il veut que l’on fasse circuler le ballon correctement. Je ne vois pas pourquoi Igor Thiago ne s’intégrerait pas dans ce système. »
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Les enjeux sont de taille pour le mercato estival.
Tottenham traverse un mercato estival particulièrement agité. Plusieurs cibles de premier plan sont dans le viseur des Spurs, dont Sandro Tonali (Newcastle) et Savinho (Manchester City). Cependant, le recrutement d’un véritable numéro 9 demeure la priorité si le club veut retrouver les places qualificatives pour la Ligue des champions. Thiago, actuellement avec la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, a déjà fait ses preuves en Premier League et pourrait s’épanouir au sein d’une équipe plus dominante.
De Zerbi a d’ailleurs bien lancé son mandat en stabilisant le club après le bref passage d’Igor Tudor. Après avoir assuré le maintien en Premier League lors de la dernière journée la saison passée, l’entraîneur dispose désormais de moyens considérables.