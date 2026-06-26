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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Selon des sources espagnoles, le Real Madrid continue de suivre de près Alessandro Bastoni, défenseur de l’Inter Milan

Inter
A. Bastoni
Real Madrid
Mercato
N. Paz

L’intérêt de l’Inter pour Nico Paz ravive simultanément la piste menant à Bastoni du côté du Real Madrid.

Alessandro Bastoni au Real Madrid : la rumeur resurgit. Cette fois, elle pourrait se concrétiser, selon le quotidien sportif espagnol *Marca*.


Si le nom de Bastoni avait déjà été évoqué du côté du FC Barcelone avant même la fin de la saison 2025/26, l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène a changé la donne, comme le précise Marca. Depuis, le club merengue aurait intensifié sa recherche d’un défenseur central de haut niveau, en plus d’Ibrahima Konaté, pour renforcer sa charnière.


Le dossier Nico Paz a par ailleurs animé le marché ces derniers jours, opposant le Como au Real Madrid. La rencontre d’hier entre les deux clubs s’est soldée par le rachat du jeune talent hispano-argentin par les Blancos. Va-t-il rester à Madrid ? L’hypothèse la plus probable est que non : le Como compte en effet le garder, moyennant un investissement d’environ 60 millions d’euros, somme qui inclurait également des clauses relatives à une future revente, comme le prévoyait déjà l’accord initial.


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    Dans ce dossier, Marca rappelle toutefois qu’il ne faut pas négliger l’Inter, dont les relations avec le Real Madrid sont excellentes et se sont même renforcées lors d’un dîner entre dirigeants en marge du récent match de légendes. Les Nerazzurri avaient déjà manifesté un vif intérêt pour Nico Paz la saison dernière et, disposant désormais des fonds épargnés par l’annulation du transfert de Marco Palestra, ils reviennent à la charge pour le jeune milieu de terrain.


    Dans cette optique, le nom d’Alessandro Bastoni pourrait être inclus dans la transaction. Une hypothèse à prendre au sérieux, selon Marca. Quel quesoit le devenir de Paz, probablement toujours à Como, le Real Madrid garde un œil sur Bastoni.



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