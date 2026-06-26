Alessandro Bastoni au Real Madrid : la rumeur resurgit. Cette fois, elle pourrait se concrétiser, selon le quotidien sportif espagnol *Marca*.





Si le nom de Bastoni avait déjà été évoqué du côté du FC Barcelone avant même la fin de la saison 2025/26, l’arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène a changé la donne, comme le précise Marca. Depuis, le club merengue aurait intensifié sa recherche d’un défenseur central de haut niveau, en plus d’Ibrahima Konaté, pour renforcer sa charnière.





Le dossier Nico Paz a par ailleurs animé le marché ces derniers jours, opposant le Como au Real Madrid. La rencontre d’hier entre les deux clubs s’est soldée par le rachat du jeune talent hispano-argentin par les Blancos. Va-t-il rester à Madrid ? L’hypothèse la plus probable est que non : le Como compte en effet le garder, moyennant un investissement d’environ 60 millions d’euros, somme qui inclurait également des clauses relatives à une future revente, comme le prévoyait déjà l’accord initial.



