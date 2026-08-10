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Scouting Roshn : la dernière danse de Ronaldo se heurte au mur d'Al-Nassr !

FEATURES
C. Ronaldo
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Le mondial échoue à satisfaire ses besoins

La nouvelle saison pourrait bien être le dernier chapitre de l'histoire entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, alors que le contrat du capitaine des « Mondiaux » touche à sa fin et que la possibilité d'une prolongation reste incertaine, que ce soit en raison de la volonté du joueur de vivre une dernière expérience différente ou de la situation financière difficile que traverse le club.

Ronaldo ne veut pas que sa fin avec Al-Nassr soit ordinaire ; il aspire au contraire à partir par la grande porte après avoir accompli ce qu'il pouvait accomplir. Mais son ambition se heurte cette fois à une réalité différente au sein du club, Al-Nassr n'ayant pas pu réaliser les mouvements que son capitaine attendait pour renforcer l'équipe et rivaliser avec force pour tous les titres.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Ronaldo veut la fin parfaite

    Depuis son arrivée à Al-Nassr, le projet de Ronaldo a été associé à l'idée de rivaliser pour les titres, c'est pourquoi cette dernière saison potentielle avec « Al-Alami » revêt une importance exceptionnelle.

    Le Portugais veut laisser sa dernière empreinte en remportant la Roshn Saudi League et en luttant avec force pour la Ligue des champions de l'AFC Elite, tout en continuant à pulvériser les records individuels et à reconquérir le titre de meilleur buteur, afin que la fin de son aventure en Arabie saoudite soit différente des saisons précédentes.

    Mais atteindre ces objectifs nécessite une équipe forte et équilibrée, ce qui fait des mouvements d'Al-Nassr sur le marché des transferts un facteur déterminant dans la physionomie de cette « dernière danse ».

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    Costa seulement : Al-Nassr ne bouge pas

    Jusqu'à présent, Al-Nassr s'est contenté de renforcer son milieu de terrain en recrutant le Portugais Samu Costa, appelé à remplacer le Croate Marcelo Brozovic après son départ.

    Malgré l'importance de ce transfert, il ne répond pas à tous les besoins de l'équipe, d'autant plus qu'Al-Nassr aborde la saison en étant appelé à jouer la victoire sur plus d'une compétition, alors que le club souffre de dettes et d'obligations financières accumulées qui ont clairement limité sa capacité à agir sur le marché des transferts.

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    Ainsi, Ronaldo s'est retrouvé face à un effectif qui n'a pas bénéficié du renfort qu'il espérait, alors que son ambition exigeait l'ajout de nouveaux noms capables de l'aider dans la course aux titres.

  • L'arrière droit : une véritable crise

    Le poste d'arrière droit semble être l'un de ceux qui nécessitent le plus une intervention au sein d'Al-Nassr, en particulier après la blessure de Sultan Al-Ghannam, victime d'une rupture des ligaments croisés, faisant de Nawaf Boushal l'option principale disponible à ce poste.

    Le problème est qu'une saison aussi longue nécessite des alternatives solides, notamment avec la multiplicité des compétitions, ce qui fait de l'absence d'Al-Ghannam un coup dur dans les calculs de l'équipe.



    Quant au flanc gauche, la situation ne semble guère meilleure, avec la baisse de niveau de Saad Al-Nasser et l'absence d'une option étrangère spécialisée capable de résoudre clairement le problème, tandis que l'on s'appuie sur Ayman Yahya comme solution de secours, bien que son poste de prédilection soit celui d'ailier.

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  • Un nouvel ailier : une autre pièce manquante

    Al-Nassr a également besoin d'un ailier capable de jouer sur les deux côtés, surtout après le départ du Brésilien Wesley en prêt.

    Ce type de joueurs offre à l'entraîneur une grande flexibilité tout au long de la saison et lui permet de modifier la physionomie de l'équipe, de gérer les blessures et la pression des matchs sans affecter de manière significative la force offensive.

    Mais même ce poste n'a pas obtenu le renfort requis, ce qui allonge la liste des besoins qui attendent Al-Nassr avant le début de la saison.

  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Quand les rêves se heurtent à la réalité

    Le paradoxe, c'est que Ronaldo aborde ce qui pourrait être sa dernière saison avec l'ambition de tout remporter, tandis qu'Al-Nassr entame cette même saison au milieu de contraintes financières qui ont rendu ses mouvements sur le marché extrêmement limités.

    Le capitaine veut une équipe capable de rivaliser, alors que le club cherche d'abord à faire face à ses obligations financières, et entre les deux parties le fossé apparaît manifeste.

    Malgré cela, on ne peut écarter la capacité de Ronaldo à faire la différence à lui seul, car il demeure l'un des attaquants les plus en vue au monde. Mais compter uniquement sur lui ne suffira pas si Al-Nassr veut rivaliser avec des clubs dotés d'effectifs plus complets.

    Entre les rêves du capitaine et la réalité financière du club, la « dernière danse » de Ronaldo avec Al-Nassr commence, et la question la plus importante est désormais la suivante : le Portugais parviendra-t-il à franchir ce mur et à quitter Riyad en emportant avec lui les titres qu'il a si longtemps cherchés, ou bien l'aventure se terminera-t-elle au milieu de nouveaux points d'interrogation ?

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