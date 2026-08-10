Scouting Roshn : la dernière danse de Ronaldo se heurte au mur d'Al-Nassr !

La nouvelle saison pourrait bien être le dernier chapitre de l'histoire entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr, alors que le contrat du capitaine des « Mondiaux » touche à sa fin et que la possibilité d'une prolongation reste incertaine, que ce soit en raison de la volonté du joueur de vivre une dernière expérience différente ou de la situation financière difficile que traverse le club.

Ronaldo ne veut pas que sa fin avec Al-Nassr soit ordinaire ; il aspire au contraire à partir par la grande porte après avoir accompli ce qu'il pouvait accomplir. Mais son ambition se heurte cette fois à une réalité différente au sein du club, Al-Nassr n'ayant pas pu réaliser les mouvements que son capitaine attendait pour renforcer l'équipe et rivaliser avec force pour tous les titres.