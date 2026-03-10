Le dernier match disputé par Antonin Kinsky avec Tottenham remonte au mois d'octobre dernier, lorsque les Spurs ont été battus 0-2 par Newcastle en Coupe de la Ligue. Près de six mois après sa dernière apparition, le gardien tchèque a fait un retour surprise dans les cages lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid. Mais les choses ne se sont pas très bien passées : Marcos Llorente, Antoine Griezmann et Julian Alvarez ont donné le tournis à Kinsky, 3-0 pour l'équipe de Simeone après seulement un quart d'heure et deux minutes après le troisième but, le gardien de Tottenham a été remplacé en larmes. Guglielmo Vicario, qui n'avait pas manqué un match depuis le 29 octobre en Coupe de la Ligue, l'a remplacé.
Schmeichel sur la décision de Tudor de remplacer Kinsky : « Il a détruit sa carrière »
« Il fallait rester près de lui »
En analysant le match, l'ancien gardien danois de Manchester United Peter Schmeichel a commenté ainsi la décision de Tudor de remplacer Kinsky après seulement 17 minutes de jeu en raison de ces deux erreurs et de faire entrer l'Italien Vicario à sa place : « À l'avenir, lorsque son nom sera prononcé, tout le monde dans le monde du football se souviendra de ce moment, explique Schmeichel au micro de CBS Sports. Il fallait le soutenir, au moins jusqu'à la mi-temps ; Tudor a complètement détruit sa carrière. Je suis vraiment désolé pour lui... »
