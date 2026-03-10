Schmeichel sur la décision de Tudor de remplacer Kinsky : « Il a détruit sa carrière »

Le dernier match disputé par Antonin Kinsky avec Tottenham remonte au mois d'octobre dernier, lorsque les Spurs ont été battus 0-2 par Newcastle en Coupe de la Ligue. Près de six mois après sa dernière apparition, le gardien tchèque a fait un retour surprise dans les cages lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid. Mais les choses ne se sont pas très bien passées : Marcos Llorente, Antoine Griezmann et Julian Alvarez ont donné le tournis à Kinsky, 3-0 pour l'équipe de Simeone après seulement un quart d'heure et deux minutes après le troisième but, le gardien de Tottenham a été remplacé en larmes. Guglielmo Vicario, qui n'avait pas manqué un match depuis le 29 octobre en Coupe de la Ligue, l'a remplacé.