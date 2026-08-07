Le recrutement de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, ouvre un scénario inattendu au milieu de terrain du Barça.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait affirmé il y a quelques jours que recruter un joueur à ce poste n'était pas une priorité, mais le club considère l'arrivée de Rodri comme une opération stratégique.

Parmi les facteurs qui ont favorisé cette décision figurent le départ imminent de Marc Casadó, ainsi que la blessure au genou dont a souffert Frenkie de Jong, qui placera le joueur néerlandais dans une situation très compliquée.

Le journal « Sport » a expliqué dans un rapport que De Jong pourrait être le plus grand perdant de l'arrivée de Rodri, à court et à moyen terme.

La star néerlandaise pourrait se retrouver sans place dans le onze de départ, et son avenir est désormais totalement incertain.