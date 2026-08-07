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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Scénario choc : le transfert de Rodri place une star du Barça dans l'embarras

FEATURES
LaLiga
FC Barcelone
F. de Jong
H. Flick
Rodri
Espagne

Le recrutement de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, ouvre un scénario inattendu au milieu de terrain du Barça.

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait affirmé il y a quelques jours que recruter un joueur à ce poste n'était pas une priorité, mais le club considère l'arrivée de Rodri comme une opération stratégique. 

Parmi les facteurs qui ont favorisé cette décision figurent le départ imminent de Marc Casadó, ainsi que la blessure au genou dont a souffert Frenkie de Jong, qui placera le joueur néerlandais dans une situation très compliquée. 

Le journal « Sport » a expliqué dans un rapport que De Jong pourrait être le plus grand perdant de l'arrivée de Rodri, à court et à moyen terme.

La star néerlandaise pourrait se retrouver sans place dans le onze de départ, et son avenir est désormais totalement incertain.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    La blessure de De Jong provoque la colère du Barça et de Flick

    La préparation de la saison a commencé de la pire des manières, en raison de la blessure soudaine dont a été victime De Jong, le joueur étant arrivé à la Ciutat Esportiva en souffrant d'une blessure au genou, après avoir passé ses vacances. 

    Cela a provoqué une immense colère au sein de la direction du Barça, et particulièrement de la part de Flick, qui n'a pas compris comment le joueur avait pu disputer les dernières minutes de la Coupe du monde alors qu'il souffrait d'une blessure de ce type.

    La colère visait la sélection néerlandaise, tout comme le joueur lui-même, s'ajoutant à un revers important pour l'équipe, qui s'est retrouvée sans son milieu de terrain titulaire incontesté.

    Le staff médical a diagnostiqué chez le joueur une rupture du ligament latéral interne du genou droit, et la tendance au sein du Barça penchait vers une intervention chirurgicale pour régler le problème, avec une absence prévue de 4 mois. 

    Mais au bout du compte, le choix s'est porté sur un traitement conservateur d'environ deux mois, la voie thérapeutique que suit actuellement le joueur. 

    Personne ne peut affirmer si le genou se stabilisera de cette manière et, si le problème persiste, le joueur néerlandais n'aura d'autre choix que de se soumettre à une intervention chirurgicale. C'est là qu'un nouveau problème pourrait apparaître.

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  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    L'absence de De Jong libère de l'espace sous le plafond salarial

    Le Barça respectera les évaluations médicales ainsi que le ressenti et l'état de De Jong, mais personne ne cache que le club pourrait être intéressé par une opération chirurgicale, si la convalescence ne prend pas la bonne direction. La raison en est que le club pourrait alors placer De Jong sur la liste des absents de longue durée, et ainsi profiter d'un espace dans le plafond salarial qui pourrait servir à enregistrer des joueurs.

    Le Barça a conclu de nombreuses transactions et engagé d'importants investissements, et il devra libérer de l'espace sur sa masse salariale. 

    Cela deviendra d'autant plus important s'il finit par recruter un attaquant du calibre de Julian Alvarez, mais ce sujet n'a pas encore été abordé, bien qu'il puisse remonter à la surface à tout moment.

    Que De Jong subisse ou non l'opération chirurgicale, il n'entamera pas la Liga avec le Barça, tandis que Rodri arrive en pleine forme, son intervention chirurgicale mineure au dos ne nécessitant pas une période d'absence notable. 

  • Frenkie de JongGetty

    Il ne restera plus de place pour De Jong dans l'effectif du Barça

    Il est évident que le milieu de terrain de Manchester City rejoindra Barcelone pour devenir un joueur titulaire à un poste où le Néerlandais avait l'habitude d'évoluer.

    Un autre poste dans le onze de départ semble presque assurément réservé à Pedri, tandis que Flick s'appuie généralement sur un troisième milieu de terrain plus porté vers l'offensive, comme Dani Olmo ou Fermín López.

    À côté de tout cela, il faut prendre en compte que Marc Bernal, qui était jusqu'à présent l'un des paris du club, occupe le même poste que Rodri, et Gavi peut également jouer à ce poste, si bien qu'il ne restera plus de place pour De Jong.

    Dans ce nouveau scénario, il sera nécessaire de savoir ce qui va se passer, d'autant plus que le salaire de De Jong est élevé, et qu'avec le manque de temps de jeu, la situation pourrait devenir intenable.

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