Scandale en Italie : quand Luciano Spalletti embrasse une journaliste pour expliquer la VAR

Interrogé sur DAZN après la rencontre, Spalletti a voulu illustrer ce qu’il considère comme une incohérence persistante dans l’interprétation arbitrale. Pour appuyer son propos, il a sollicité la journaliste Federica Zille, lui demandant son accord avant toute démonstration. Puis, dans un geste qui a surpris, il a embrassé son épaule.

« Puis-je te toucher le bras? C'est un contact. Puis-je t'embrasser? C'est un contact aussi. Puis-je le caresser ? C'est un contact. Mais le contact est différent de l'impact. Il ne suffit pas de définir le contact de manière générale, par exemple en disant que si on le touche avec la main, c'est une faute », a-t-il déclaré.

La scène, captée en direct, a déclenché des rires sur le plateau. Federica Zille, loin de se formaliser, a accompagné l’explication d’un sourire. En fin d’émission, Diletta Leotta a conclu sur le ton de la plaisanterie : « Fede est encore un peu rouge, comme son pull ».