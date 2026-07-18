Scaloni vs. De la Fuente : une finale maître-élève… Qui donnera la dernière leçon ?

La finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera dimanche l’Argentine à l’Espagne, transcende la simple quête du titre. Elle est en effet précédée d’une histoire humaine peu commune entre les sélectionneurs Lionel Scaloni et Luis de la Fuente, liés par une relation maître-élève il y a plusieurs années.

Selon le journal argentin La Nación, Scaloni a obtenu sa licence d’entraîneur professionnel « UEFA Pro » entre 2017 et 2019 lors d’une formation organisée par la Fédération espagnole, dont De la Fuente était l’un des principaux intervenants, avant de prendre les rênes de la sélection espagnole.

Près d’une décennie plus tard, les deux hommes se retrouvent face à face en finale de la Coupe du monde, sur la pelouse du stade MetLife, dans le New Jersey, pour un duel qui rappelle la célèbre question : l’élève surpassera-t-il son maître ?

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