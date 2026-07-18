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Scaloni vs. De la Fuente : une finale maître-élève… Qui donnera la dernière leçon ?

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. de la Fuente
L. Scaloni
Espagne
Argentine
É.-U.

Un affrontement qui dépasse la simple course au titre

La finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera dimanche l’Argentine à l’Espagne, transcende la simple quête du titre. Elle est en effet précédée d’une histoire humaine peu commune entre les sélectionneurs Lionel Scaloni et Luis de la Fuente, liés par une relation maître-élève il y a plusieurs années.

Selon le journal argentin La Nación, Scaloni a obtenu sa licence d’entraîneur professionnel « UEFA Pro » entre 2017 et 2019 lors d’une formation organisée par la Fédération espagnole, dont De la Fuente était l’un des principaux intervenants, avant de prendre les rênes de la sélection espagnole.

Près d’une décennie plus tard, les deux hommes se retrouvent face à face en finale de la Coupe du monde, sur la pelouse du stade MetLife, dans le New Jersey, pour un duel qui rappelle la célèbre question : l’élève surpassera-t-il son maître ?

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  • Un parcours similaire

    Les parcours de Lionel Scaloni et Luis de la Fuente présentent de nombreuses similitudes. Tous deux ont évolué au poste d’arrière, remporté la Liga en tant que joueurs puis pris les commandes de leur sélection nationale après l’élimination prématurée de leur prédécesseur en Coupe du monde, forts de leurs succès avec les équipes de jeunes.

    Scaloni a mené l’Argentine au titre mondial au Qatar en 2022 et à deux Copa América, tandis que De la Fuente a permis à l’Espagne de remporter la Ligue des Nations puis l’Euro 2024.

    Ils devaient s’affronter lors de la « Finalissima » en mars dernier, mais le match a été annulé en raison d’un calendrier surchargé ; la finale de la Coupe du monde devient donc leur première confrontation directe sur les bancs de touche.

    Lors d’un stage de formation, De la Fuente a animé deux modules intitulés « Évolution du football » et « Construction des équipes », abordant l’évolution des schémas tactiques, les rôles des joueurs, l’influence des différentes écoles d’entraînement ainsi que la méthode pour concevoir un style de jeu et choisir le système le plus adapté aux capacités du groupe.

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  • La sélection de Scaloni : Raúl, Alonso, Xavi et d'autres grands noms

    Cette promotion comptait plusieurs figures emblématiques du football, parmi lesquelles Raúl González, Xavi Hernández, Xabi Alonso, Javier Saviola, Fernando Redondo, Víctor Valdés, Mauro Silva et Walter Pandiani, ainsi que Montse Tomi, future première femme à diriger l’équipe nationale féminine d’Espagne.

    De la Fuente a évoqué cette période en déclarant : « C’était comme à l’école : les élèves assidus s’asseyaient au premier rang, et les turbulents à l’arrière. »

    Il ajoute que Scaloni appartenait à ceux qui s’asseyaient systématiquement au premier rang, écoutaient avec attention, prenaient des notes et rendaient tous leurs devoirs. Toutefois, dès qu’une idée ne le convainquait pas, il n’hésitait pas à la contester pour ouvrir le débat et chercher un consensus.

    De la Fuente se souvient que, durant les cours, Scaloni dialoguait de manière singulière : quand un argument ne le convainquait pas, il déclarait sans détour : « Je ne vois pas les choses ainsi », ce qui ouvrait des échanges profitables à tous et forgeait entre eux une relation d’amitié et de respect mutuel.

    Malgré la solidité de cette relation en dehors du terrain, la presse argentine a révélé que les deux entraîneurs avaient convenu de ne pas communiquer entre eux jusqu’à la fin du match, leur amitié ne reprenant qu’une fois le rideau tombé sur la finale de la Coupe du monde.

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  • La différence se fait sur le rythme

    Ces subtilités se retrouvent dans le jeu des deux sélections. Elles misent sur l’attaque, visent la possession et affichent un fort esprit collectif ; elles oscillent entre un 4-3-3, un 4-4-2 et, ponctuellement, un 4-2-3-1.

    La différence réside dans le rythme. L’Espagne construit ses attaques avec patience jusqu’à l’entrée de la surface, tandis que l’Argentine accélère la circulation du ballon, multiplie les passes rapides et frappe plus verticalement. Même philosophie, interprétations distinctes.

    Ce contraste promet une finale d’autant plus captivante : d’un côté, l’Argentine, meilleure attaque du tournoi avec 19 buts ; de l’autre, l’Espagne, meilleure défense avec un seul but encaissé, inscrit par le Cap-Vert lors du match d’ouverture.

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  • Une promesse non tenue… Un point commun entre Scaloni et De La Fuente

    Au-delà de ces différences, Scaloni et De la Fuente partagent un autre point commun : aucun des deux n’a été sélectionné en équipe nationale après s’être forgé une réputation solide dans les clubs.

    Scaloni a pris les rênes à titre intérimaire après la Coupe du monde en Russie et a fini par mener la sélection à la plus belle campagne de son histoire.

    De son côté, De la Fuente a suscité des interrogations à son arrivée, après le départ de Luis Enrique, malgré un parcours de 21 ans au sein d’équipes de ligues régionales, des équipes réserves et des sélections jeunes de « La Roja ».

    Scaloni a déclaré : « Luis nous a beaucoup aidés, tous ceux qui ont participé au stage de préparation. C’est quelqu’un de formidable. C’est un plaisir de voir comment il s’exprime, comment il gère les choses et comment les joueurs se donnent à fond pour lui. Il fait un excellent travail. »

    Scaloni avait déjà rendu hommage publiquement à l’Espagnol avant la demi-finale contre l’Angleterre. Il s’était même engagé à l’appeler si l’Argentine était éliminée du tournoi pour lui révéler quelques secrets de l’équipe d’Angleterre et l’aider en finale. Mais il avait également précisé que si l’équipe se qualifiait, cette conversation devrait attendre.

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  • Le classement d'honneur… Personne n'avait anticipé l'exploit que Scaloni s'apprêtait à réaliser.

    Scaloni a terminé cette promotion en tête du classement d'honneur. Comme il le raconte à la « Cité du football » de Las Rozas, siège de la Fédération espagnole de football, il figurait parmi les cinq meilleurs élèves de l’histoire de l’école. Son succès n’a donc surpris personne. Genis Meléndez, alors directeur de l’établissement, s’en souvient très bien : « Il y avait 20 élèves, tous issus d’une génération exceptionnelle. Quand venait son tour de prendre la parole lors des séances d’orientation, il s’en acquittait à la perfection. Personne n’aurait imaginé qu’il prendrait si tôt les rênes en Argentine et obtiendrait des résultats immédiats, mais je lui prédisais déjà un grand avenir. Il était l’un des plus brillants d’entre eux. »

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