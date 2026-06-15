Scaloni a adressé un message rassurant aux supporters argentins, déclarant : « Que le peuple argentin reste serein. Ce n'est qu'un match de football et nous avons déjà l'expérience de la dernière Coupe du monde. Le premier match n'est pas décisif, même s'il est important. Nous sommes en pleine forme et sereins, et nous allons défier une belle équipe composée de grands joueurs. Mais nous allons bien, nous sommes confiants et nous arrivons en pleine forme. »

Interrogé sur son statut d’entraîneur, il a affirmé : « Je suis exactement le même que le premier jour, rien n’a changé. Même si on a douté de moi après la victoire, je reste équilibré. Nous savons que nous travaillons de la meilleure façon possible pour notre pays, et cela nous procure une sérénité qui s’impose, quel que soit le résultat. Les matchs apportent leur propre tranquillité, mais en termes d’engagement, rien ne change : nous ne sommes ni meilleurs ni pires que quiconque. »

Concernant le onze de départ, il a simplement indiqué : « Comme le disait Bielsa hier, vous connaîtrez la composition en temps utile. Je n’ai pas encore parlé aux joueurs, je leur dirai ce soir. Emiliano est prêt, et si tout se passe comme hier, je pense qu’il jouera. »

L’entraîneur a exprimé son enthousiasme et son attachement à la Coupe du monde en déclarant : « Je suis profondément touché, car nous avons partagé des moments intenses. J’ai vécu une belle époque à Estudiantes, et toi, Martín Palermo, tu étais là, tu m’as ouvert des portes. Tu sais à quel point c’est difficile et beau. J’ai très hâte de commencer une nouvelle Coupe du monde. »