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Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Scaloni : « L’Algérie rappelle le Maroc… et l’idée de les affronter nous inquiète »

L. Scaloni
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Carton jaune pour l’Argentin

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, a déclaré que le statut de championne du monde de son équipe n’altérera en rien sa détermination à continuer de lutter et à rivaliser durant cette compétition.

Ces propos ont été tenus lors de la première conférence de presse officielle de Scaloni, à la veille du match d’ouverture contre l’Algérie, programmé lundi à Kansas City.

  • Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Scaloni rassure les Argentins

    Scaloni a adressé un message rassurant aux supporters argentins, déclarant : « Que le peuple argentin reste serein. Ce n'est qu'un match de football et nous avons déjà l'expérience de la dernière Coupe du monde. Le premier match n'est pas décisif, même s'il est important. Nous sommes en pleine forme et sereins, et nous allons défier une belle équipe composée de grands joueurs. Mais nous allons bien, nous sommes confiants et nous arrivons en pleine forme. »

    Interrogé sur son statut d’entraîneur, il a affirmé : « Je suis exactement le même que le premier jour, rien n’a changé. Même si on a douté de moi après la victoire, je reste équilibré. Nous savons que nous travaillons de la meilleure façon possible pour notre pays, et cela nous procure une sérénité qui s’impose, quel que soit le résultat. Les matchs apportent leur propre tranquillité, mais en termes d’engagement, rien ne change : nous ne sommes ni meilleurs ni pires que quiconque. »

    Concernant le onze de départ, il a simplement indiqué : « Comme le disait Bielsa hier, vous connaîtrez la composition en temps utile. Je n’ai pas encore parlé aux joueurs, je leur dirai ce soir. Emiliano est prêt, et si tout se passe comme hier, je pense qu’il jouera. »

    L’entraîneur a exprimé son enthousiasme et son attachement à la Coupe du monde en déclarant : « Je suis profondément touché, car nous avons partagé des moments intenses. J’ai vécu une belle époque à Estudiantes, et toi, Martín Palermo, tu étais là, tu m’as ouvert des portes. Tu sais à quel point c’est difficile et beau. J’ai très hâte de commencer une nouvelle Coupe du monde. »

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    Comment le Tango a-t-il surmonté le problème de la pression ?

    Interrogé sur les options tactiques, Scaloni a expliqué : « Ces situations peuvent survenir dès le coup d’envoi ou être imposées par l’adversaire. L’absence d’un joueur en particulier n’est pas la question. Nous avons testé plusieurs variantes et nous n’avons pas encore tranché, mais l’identité de l’équipe restera intacte, que nous évoluions avec trois ou cinq défenseurs centraux. »

    Il ajoute : « Le football reste essentiel à nos yeux, mais cette équipe est allée loin parce qu’on a déconstruit le mot “pression”. C’est l’un des piliers qui leur permet d’entrer sur le terrain et de jouer sereinement. »

    Nous vivons tous la même tension et la même intensité intérieure, mais nous savons qu’après le match, quelle que soit l’issue, nous retrouverons une sérénité profonde si l’équipe a tout donné. Nous répétons que le football reste un sport, même s’il s’agit de la Coupe du monde ; il existe des choses plus importantes que ce tournoi. »

    Interrogé sur Lionel Messi et Julián Álvarez, il a ajouté : « Nous sommes convaincus que tout le monde veut voir Leo jouer, car il suscite l’admiration partout, pas seulement en Argentine. Il a déjà vécu des circonstances variées, mais il a toujours répondu présent. C’est un maillon essentiel et il est en bonne forme. Alvarez a souffert d’une entorse à la cheville, nous l’avons soigné et il est désormais opérationnel. Il sera dans le groupe pour le match de demain et représente une option supplémentaire. »

    Composer le onze de départ reste un casse-tête, non pas à cause des blessures – tout le monde est apte – mais en raison du haut niveau de l’effectif. Le seul dilemme est d’écarter des joueurs de renom. Nous jouons à onze et nous recherchons l’équilibre, même si l’un d’entre eux doit rester sur le banc. »

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    Mise en garde contre le scénario brésilien et marocain

    Dans son analyse des sélections africaines, Scaloni a déclaré : « L’Algérie est un adversaire du même calibre que le Maroc : elle possède d’excellents joueurs et un grand entraîneur qui fait très bien jouer son équipe. La rencontre Brésil-Maroc nous rappelle qu’il ne faut jamais relâcher la pression. Sur le plan des nations, ils méritaient leur place en Coupe du monde. L’Algérie nous inquiète, car c’est une bonne équipe. »

    Concernant leur séjour à Kansas City, Scaloni a confié : « Nous anticipions des températures plus élevées lors des séances d’entraînement. Pour l’instant, le climat est clément, la ville nous a réservé un accueil chaleureux et le centre d’entraînement est impressionnant. Merci aux habitants de Kansas City pour leur soutien. »

    Revenant sur les points forts de l’adversaire, il a ajouté : « L’Algérie est une bonne équipe, elle dispose de joueurs rapides en attaque, dotés d’une grande technique et d’une puissance physique impressionnante. Elle a joué avec une défense à trois ou à quatre. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne équipe qu’il faut respecter. »