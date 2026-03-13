Sassuolo-Bologne : où regarder le match, chaîne de télévision, streaming, compositions

En attaque, Grosso retrouve Pinamonti, de retour de suspension, pour former le trio offensif avec Berardi et Laurientè. Matic devrait également faire son retour dans le onze de départ après la titularisation de Lipani à Rome. À gauche, le choix se pose entre Garcia, recrue de janvier, et Doig, tandis qu’à droite, Coulibaly et Walukiewicz se disputeront une place. Du côté de Bologne, de nombreux changements sont prévus pour gérer les efforts en Ligue Europa : en défense, on pourrait revoir Heggem au centre, peut-être pour laisser Lucumi au repos, tandis que Zortea revient à droite et qu’à gauche, le choix se pose entre Miranda (qui vient de revenir, mais sera suspendu à Rome) et Lykogiannis. Au milieu de terrain, Ferguson est suspendu : place à Moro, avec une éventuelle utilisation de Sohm et même d’Odgaard en tant que milieu offensif à envisager, même si contre Vérone, cette option n’a pas vraiment porté ses fruits.En attaque, la place d'Orsolini est assurée, lui qui avait été écarté pour des raisons techniques en Coupe : Dallinga pourrait permettre à Castro de se reposer (mais attention également à Odgaard à ce poste éventuel) et, à gauche, Cambiaghi et Dominguez se disputent une place.