Moins de 72 heures après le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League, qui s'est soldé par un match nul contre la Roma, Bologne revient sur le devant de la scène en championnat sur le terrain de Sassuolo : c'est un derby émilien qui met également en jeu la huitième place, les Rossoblù devançant les Neroverdi d'un point au classement. Même si l'attention d'Italiano se portera surtout sur le match retour de la coupe, en termes de choix de composition, tandis que les hommes de Grosso chercheront à se racheter après leur défaite de dernière minute sur le terrain de la Lazio lundi
Sassuolo-Bologne : où regarder le match, chaîne de télévision, streaming, compositions
BologneDate : dimanche 15 mars
2026Heure : 15
COMPOSITIONS PROBABLES SASSUOLO-BOLOGNE
SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Walukiewicz, Muharemovic, Izdes, Garcia ; Thorstvedt, Matic, Koné ; Berardi, Pinamonti, Laurientè. Entraîneur : Grosso
BOLOGNE (4-3-3) : Skorupski ; Zortea, Vitik, Heggem, Lykogiannis ; Odgaard, Moro, Sohm ; Orsolini, Dallinga, Cambiaghi. Entraîneur : Italiano
LES DERNIÈRES NOUVELLES SUR LES COMPOSITIONS
En attaque, Grosso retrouve Pinamonti, de retour de suspension, pour former le trio offensif avec Berardi et Laurientè. Matic devrait également faire son retour dans le onze de départ après la titularisation de Lipani à Rome. À gauche, le choix se pose entre Garcia, recrue de janvier, et Doig, tandis qu’à droite, Coulibaly et Walukiewicz se disputeront une place. Du côté de Bologne, de nombreux changements sont prévus pour gérer les efforts en Ligue Europa : en défense, on pourrait revoir Heggem au centre, peut-être pour laisser Lucumi au repos, tandis que Zortea revient à droite et qu’à gauche, le choix se pose entre Miranda (qui vient de revenir, mais sera suspendu à Rome) et Lykogiannis. Au milieu de terrain, Ferguson est suspendu : place à Moro, avec une éventuelle utilisation de Sohm et même d’Odgaard en tant que milieu offensif à envisager, même si contre Vérone, cette option n’a pas vraiment porté ses fruits.En attaque, la place d'Orsolini est assurée, lui qui avait été écarté pour des raisons techniques en Coupe : Dallinga pourrait permettre à Castro de se reposer (mais attention également à Odgaard à ce poste éventuel) et, à gauche, Cambiaghi et Dominguez se disputent une place.
OÙ REGARDER SASSUOLO-BOLOGNE À LA TÉLÉVISION
Il existe plusieurs façons de regarder Sassuolo-Bologne en direct à la télévision. Le match sera diffusé en direct en streaming sur DAZN, accessible également sur les téléviseurs connectés de dernière génération compatibles avec l'application, ainsi que, toujours grâce à l'application, sur les téléviseurs connectés à une console PlayStation 4/5 ou Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), à la TIMVISION BOX ou à un appareil Amazon Fire TV Stick ou Google Chromecast.
SASSUOLO-BOLOGNE EN DIRECT EN STREAMING
Pour regarder Sassuolo-Bologne en direct, il faudra télécharger l'application DAZN sur votre PC, smartphone ou tablette, ou bien vous connecter au site web de DAZN depuis un ordinateur ou un ordinateur portable et sélectionner la fenêtre dédiée à l'événement.
Alberto Santi