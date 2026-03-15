Sassuolo-Bologne, les notes attribuées par CM

Muric 6 : Dépassé par Dallinga sans que l'on puisse vraiment lui en vouloir, puis sauvé par le manque de précision de ses adversaires. En fin de match, il s'oppose à Orsolini.

Walukiewicz 5 Il a beaucoup de mal face à la verve de Cambiaghi, lui qui n'est pas vraiment un arrière latéral pur.

Muharemovic 5,5 Peu attentif et distrait.

Idzes 5,5 Lui non plus n'est pas parfait, il laisse trop d'espace à Dallinga, mais se rattrape en partie avec deux arrêts décisifs en deuxième mi-temps.

Garcia 5 Il concède beaucoup à Orsolini, qui, heureusement pour lui, ne le punit pas. (Doig 6 Quelques belles accélérations)

Koné 5,5 Trop irrégulier dans la circulation du ballon pour ne pas en perdre quelques-uns. Beaucoup de mouvement, mais aussi un peu de confusion. (Vranckx 5,5 Quelques erreurs de trop en fin de match)

Matic 5,5 Trop lent face au pressing des Rossoblù. (Volpato 6,5 Vif, il est tout près de l'égalisation. Il méritait plus de temps de jeu, vu la performance des autres)

Thorstvedt 6. Tout de même parmi les plus impliqués et les plus actifs, dans la morosité de cet après-midi neroverde.

Berardi 4,5 À côté de la plaque, jamais décisif et une infinité de ballons gaspillés. (Bakola sv)

Pinamonti 5 Il ne fait rien, toujours derrière les défenseurs rossoblù (Nzola 5,5 Quelques passes de la tête et pas grand-chose d'autre)

Laurienté 4,5 Un autre qui a complètement raté son match, en se trompant dans presque tous ses choix.

Grosso 5,5 Une première mi-temps catastrophique, puis il remonte un peu la pente mais c'est trop tard. Il aurait dû être remplacé dès la mi-temps.