Sassuolo-Bologne, les notes attribuées par CM
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Sassuolo-Bologne, les notes de CM
NOTES DE SASSUOLO
Muric 6 : Dépassé par Dallinga sans que l'on puisse vraiment lui en vouloir, puis sauvé par le manque de précision de ses adversaires. En fin de match, il s'oppose à Orsolini.
Walukiewicz 5 Il a beaucoup de mal face à la verve de Cambiaghi, lui qui n'est pas vraiment un arrière latéral pur.
Muharemovic 5,5 Peu attentif et distrait.
Idzes 5,5 Lui non plus n'est pas parfait, il laisse trop d'espace à Dallinga, mais se rattrape en partie avec deux arrêts décisifs en deuxième mi-temps.
Garcia 5 Il concède beaucoup à Orsolini, qui, heureusement pour lui, ne le punit pas. (Doig 6 Quelques belles accélérations)
Koné 5,5 Trop irrégulier dans la circulation du ballon pour ne pas en perdre quelques-uns. Beaucoup de mouvement, mais aussi un peu de confusion. (Vranckx 5,5 Quelques erreurs de trop en fin de match)
Matic 5,5 Trop lent face au pressing des Rossoblù. (Volpato 6,5 Vif, il est tout près de l'égalisation. Il méritait plus de temps de jeu, vu la performance des autres)
Thorstvedt 6. Tout de même parmi les plus impliqués et les plus actifs, dans la morosité de cet après-midi neroverde.
Berardi 4,5 À côté de la plaque, jamais décisif et une infinité de ballons gaspillés. (Bakola sv)
Pinamonti 5 Il ne fait rien, toujours derrière les défenseurs rossoblù (Nzola 5,5 Quelques passes de la tête et pas grand-chose d'autre)
Laurienté 4,5 Un autre qui a complètement raté son match, en se trompant dans presque tous ses choix.
Grosso 5,5 Une première mi-temps catastrophique, puis il remonte un peu la pente mais c'est trop tard. Il aurait dû être remplacé dès la mi-temps.
NOTES DE BOLOGNE
Skorupski 6,5 Il arrête Thorstvedt en première mi-temps et se montre décisif face à Muharemovic et Volpato en seconde période. Il se blesse en sortant de sa cage en fin de match, mais serre les dents.
De Silvestri 6 De retour dans le onze de départ, il en est à 459 minutes en Serie A, mais se blesse à la cuisse droite lors d'un sprint en contre-attaque. (Zortea 5,5 Fautif, il écope d'un carton jaune sur Bakola)
Vitik 6,5 Superbe arrêt en deuxième mi-temps face à Nzola, parfois déséquilibré mais il tient bon.
Lucumi 6,5 Il joue malgré l'Europe, un glissement en début de match non sanctionné par Thorstvedt.
Miranda 6,5 Il marque Berardi de près et ne lui laisse que peu ou pas d'espace.
Sohm 6 Très bonne première mi-temps, très physique. Puis il baisse de régime. (Pobega sv)
Moro 6,5 Il revient au poste de meneur de jeu et fait bien circuler le ballon au milieu de terrain en première mi-temps, puis un coup à la hanche l'oblige à sortir (Freuler 6 Il met à profit son expérience habituelle pour gérer la faible offensive finale des Neroverdi)
Odgaard 6,5 Comme d'habitude, il oscille entre le poste de milieu excentré et celui de milieu offensif, et avec son pied gauche, il délivre des ballons intéressants. (Bernardeschi sv)
Orsolini 5,5 Il traverse toujours une période difficile. Il tente sa chance, mais rate toujours le cadre. Dallinga 7 Superbe but après six minutes, contrôle et frappe (avec la complicité des Neroverdi) pour son deuxième but en championnat. Il exulte avec le sourire, prend confiance : pas toujours précis, en seconde période, Idzes lui refuse le doublé. (Castro 6 Il tente de donner un peu d'air à Bologne en fin de match)
Cambiaghi 6 En première mi-temps, il domine Walukiewicz, puis s'éteint un peu.
Italiano 6,5 Il renoue avec la victoire en championnat, encore un 0-1 comme à Pise. Mais les trois blessures, Skorupski en tête, pèsent lourd en vue de l'Europa League.