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sebastiano esposito sassuolo cagliariGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Sassuolo : arrivée officielle de Sebastiano Esposito en provenance de Cagliari

Sassuolo
Mercato
S. Esposito

Nouvelle recrue pour l’attaque de Sassuolo

Le Sassuolo officialise l’arrivée de Sebastiano Esposito en provenance de Cagliari. L’attaquant rejoint le club sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’au 30 juin 2027.


  • Après les examens médicaux passés ces dernières heures et les dernières formalités contractuelles, le communiqué qui met définitivement fin aux négociations est donc également arrivé : Sebastiano Esposito est officiellement un nouveau joueur de Sassuolo.




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