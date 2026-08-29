Le Sassuolo officialise l’arrivée de Sebastiano Esposito en provenance de Cagliari. L’attaquant rejoint le club sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’au 30 juin 2027.
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Sassuolo : arrivée officielle de Sebastiano Esposito en provenance de Cagliari
Après les examens médicaux passés ces dernières heures et les dernières formalités contractuelles, le communiqué qui met définitivement fin aux négociations est donc également arrivé : Sebastiano Esposito est officiellement un nouveau joueur de Sassuolo.
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