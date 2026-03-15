Après le match, l'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a commenté ainsi la victoire des Biancocelesti : « Ce fut une soirée émouvante, revoir l'Olimpico avec nos supporters et un soutien spectaculaire, c'était magnifique », a-t-il déclaré à DAZN. « Je suis heureux que l'équipe ait offert cette satisfaction aux supporters. J'ai le sentiment que nous avons la responsabilité de ne pas avoir terminé la première mi-temps avec une plus grande avance, puis nous n'avons pas réussi à maintenir cette intensité tout au long du match, mais avec six absents et peu de remplaçants sur le banc, ce n'était pas facile. Nous progressons sur de nombreux plans, espérons que ce soit les bases pour l’avenir ; depuis que je suis en Serie A, c’est la saison la plus difficile, pour de très nombreuses raisons. J’ai également félicité l’équipe, car il y avait de quoi baisser les bras, mais les garçons continuent à travailler à un haut niveau ».