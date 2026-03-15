Un but de Gustav Isaksen freine la course du Milan vers la première place. Les Rossoneri s'inclinent 0-1 à l'Olimpico face à la Lazio. Le but décisif du Danois, inscrit à la 26e minute de la première mi-temps, éloigne l'équipe d'Allegri de l'Inter : hier, les Nerazzurri avaient fait match nul 1-1 contre l'Atalanta, mais la défaite du Milan leur permet tout de même de prendre un point d'avance, l'équipe de Chivu comptant désormais 8 points d'avance sur les Rossoneri. Le Milan s'est incliné après deux victoires consécutives contre la Cremonese et lors du derby contre l'Inter. Le prochain match se déroulera à San Siro contre Turin, tandis que l'Inter jouera à Florence contre l'équipe de Vanoli.
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Sarri après Lazio-Milan : « C'est ma saison la plus difficile depuis que je suis en Serie A »
L'ANALYSE DE SARRI
Après le match, l'entraîneur de la Lazio, Maurizio Sarri, a commenté ainsi la victoire des Biancocelesti : « Ce fut une soirée émouvante, revoir l'Olimpico avec nos supporters et un soutien spectaculaire, c'était magnifique », a-t-il déclaré à DAZN. « Je suis heureux que l'équipe ait offert cette satisfaction aux supporters. J'ai le sentiment que nous avons la responsabilité de ne pas avoir terminé la première mi-temps avec une plus grande avance, puis nous n'avons pas réussi à maintenir cette intensité tout au long du match, mais avec six absents et peu de remplaçants sur le banc, ce n'était pas facile. Nous progressons sur de nombreux plans, espérons que ce soit les bases pour l’avenir ; depuis que je suis en Serie A, c’est la saison la plus difficile, pour de très nombreuses raisons. J’ai également félicité l’équipe, car il y avait de quoi baisser les bras, mais les garçons continuent à travailler à un haut niveau ».
À PROPOS DU RETOUR DES SUPPORTERS
Sarri a également commenté la décision des supporters de se rendre au stade pour le match contre le Milan, mais il a précisé qu'il s'agissait d'une exception : « À la lecture du communiqué des supporters,il semble que leur présence ait été ponctuelle ; j'espère qu'ils reviendront sur leur décision, même s'il y a de nombreuses raisons qui expliquent cette situation, et je ne sais donc pas si cela sera possible. Je ne veux pas lancer d'appels aux supporters pour qu'ils reviennent systématiquement au stade, car je respecte les décisions de chacun, et je ne peux pas me permettre de ne pas respecter leur choix ».