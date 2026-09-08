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Sans Guler ni Bernardo : les buteurs de Mourinho trouveront-ils la faille de l'Inter en soirée de Ligue des champions ?

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Real Madrid
Real Madrid vs Inter
Inter
Ligue des Champions
J. Mourinho
A. Guler
B. Silva
Espagne
Italie
Portugal
Turquie

Un test de feu pour le Real Madrid

Le Real Madrid ouvre son chapitre en Ligue des champions par une affiche de haut vol, en recevant l'Inter Milan ce mardi soir sur sa pelouse, quelques jours après sa défaite face au Real Betis en championnat. 

Une confrontation qui réunit tous les ingrédients d'un sommet européen, mais qui intervient à un moment délicat pour le Portugais José Mourinho, contraint de disputer son premier test continental sans deux de ses joueurs les plus indispensables.

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  • Un double coup dur qui perturbe les plans de Mourinho

    Le journaliste Antonio Romero a affirmé, dans l'émission « El Larguero » sur la radio « Cadena SER », que la rencontre du Real Madrid face à l'Inter sans le Turc Arda Güler et le Portugais Bernardo Silva en raison de leur suspension obligera Mourinho à opérer des changements directs dans la composition de son milieu de terrain.

    L'absence de ce duo constitue un coup dur pour l'entraîneur portugais, ces deux joueurs figurant parmi les plus utilisés et les plus décisifs depuis le début de la saison, ce qui le contraindra à redessiner la carte de son équipe lors de la première des soirées de Ligue des champions.

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  • Bellingham, la solution de secours dans une soirée qui n'admet aucune erreur

    Selon Romero, l'ajustement le plus notable concernera le poste de la star anglaise Jude Bellingham, appelé à reculer d'un cran pour combler le vide au milieu de terrain.

    Romero a déclaré : « Il est naturel que Bellingham recule un peu », expliquant que c'est l'importance du match qui impose cette décision : « C'est un match extrêmement important, c'est la première participation de l'équipe en Ligue des champions, qui est l'objectif suprême des grands clubs européens. En Ligue des champions, il n'y a pas de place pour l'expérimentation. »

    Et malgré l'existence d'autres options, comme aligner la recrue Sergio Martínez ou utiliser Alexander-Arnold au milieu, la préférence restera à Bellingham, indépendamment de son état physique.

    Romero a ajouté : « Il est au sommet de sa condition physique ; il a semblé un peu fatigué lors du dernier match, ce qui est normal car il fournit de gros efforts pour Mbappé, Vinícius et tous ses coéquipiers. »

  • L'Inter arrive avec la confiance d'un parcours parfait en Serie A

    De l'autre côté, l'Inter Milan aborde cette rencontre avec un moral au beau fixe, l'analyste Bruno Alemani ayant souligné dans la même émission que les Nerazzurri sont « l'une des deux seules équipes d'Italie à avoir remporté leurs trois matchs » cette saison.

    Alemani estime que le secret de ce départ réside dans le maintien de l'ossature solide qui a mené l'équipe à deux finales lors des quatre dernières années, avec des noms tels que Bastoni, Barella, Lautaro Martinez et Çalhanoğlu, sans oublier la récente victoire au moral acquise face à Naples.

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  • Une faille dans la défense de l'Inter Milan ouvre la porte à Mbappé et Vinicius

    Malgré la grande stabilité au sein de l'effectif de l'Inter, Alimani estime qu'il y a un recul évident dans la ligne défensive de l'équipe italienne.

    Il a déclaré : « Je pense que leur niveau a légèrement baissé, notamment dans les cages et en défense. Yann Sommer est parti, mais Josep Martínez est là ; il n'est cependant pas le gardien titulaire d'une équipe qui joue la Ligue des champions. »

    Il a ajouté : « En défense, il est vrai qu'ils ont recruté des joueurs comme Akanji et Stones, qui ont quitté Manchester City dans des conditions peu idéales. »

    Offensivement, la situation est différente, puisqu'il a affirmé que l'équipe arrive avec un grand élan : « Lautaro a inscrit deux buts lors du dernier match, et ils viennent de remporter une victoire palpitante contre Naples, ce qui signifie qu'ils seront dans un état d'esprit très positif. »

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