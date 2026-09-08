Le Real Madrid ouvre son chapitre en Ligue des champions par une affiche de haut vol, en recevant l'Inter Milan ce mardi soir sur sa pelouse, quelques jours après sa défaite face au Real Betis en championnat.

Une confrontation qui réunit tous les ingrédients d'un sommet européen, mais qui intervient à un moment délicat pour le Portugais José Mourinho, contraint de disputer son premier test continental sans deux de ses joueurs les plus indispensables.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »