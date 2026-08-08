Selon les derniers développements, Al Hilal s'est orienté vers la conservation du Marocain Yassine Bounou et a refusé son départ, malgré les rapports ayant lié le gardien à un éventuel départ du club au cours de l'actuelle période des transferts estivaux.

Le maintien de Bounou signifie que le gardien marocain reste en tête de la liste des options d'Al Hilal pour la nouvelle saison, après qu'une tendance s'était dessinée pour opérer un changement au poste de gardien de but et réorganiser la liste des joueurs étrangers.

La décision n'était pas liée uniquement à la volonté d'Al Hilal de conserver l'un de ses gardiens les plus en vue, mais elle est venue à la suite d'une évaluation claire des options disponibles au sein de l'effectif, notamment en l'absence d'une doublure offrant au staff technique les mêmes garanties.