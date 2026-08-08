Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL

Traduit par

Sans avoir joué : comment Yassine Bounou a-t-il contraint Al-Hilal à la décision la plus difficile ?

FEATURES
Y. Bounou
Al Hilal
Saudi Pro League
Maroc
Arabie saoudite

Le lion du Maroc crée l'événement

Al Hilal prévoyait d'apporter des changements notables dans son effectif de gardiens de but avant le début de la nouvelle saison, mais certains développements au sein de l'équipe ont contraint la direction à revoir entièrement ses calculs.

Entre la volonté de renouvellement et le souci de conserver un effectif plus flexible, le club s'est retrouvé face à une décision qui ne figurait pas dans ses premiers plans.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bounou continue malgré tous les pronostics

    Selon les derniers développements, Al Hilal s'est orienté vers la conservation du Marocain Yassine Bounou et a refusé son départ, malgré les rapports ayant lié le gardien à un éventuel départ du club au cours de l'actuelle période des transferts estivaux.

    Le maintien de Bounou signifie que le gardien marocain reste en tête de la liste des options d'Al Hilal pour la nouvelle saison, après qu'une tendance s'était dessinée pour opérer un changement au poste de gardien de but et réorganiser la liste des joueurs étrangers.

    La décision n'était pas liée uniquement à la volonté d'Al Hilal de conserver l'un de ses gardiens les plus en vue, mais elle est venue à la suite d'une évaluation claire des options disponibles au sein de l'effectif, notamment en l'absence d'une doublure offrant au staff technique les mêmes garanties.

    • Publicité

  • Al-Rabaï et Al-Owais n'ont pas tranché l'équation

    Al-Hilal disposait du duo Mohamed Al-Rubaie et Mohamed Al-Owais comme options locales au poste de gardien de but, mais les prestations affichées par les deux hommes n'ont pas suffi à convaincre la direction que l'équipe pouvait se passer de Bono sans en pâtir sur le plan technique.

    Par conséquent, l'idée d'un départ de Bono est devenue plus difficile à envisager, d'autant que l'équipe entame une saison chargée en échéances et a besoin d'un gardien doté de l'expérience et de la capacité à gérer les grands matchs.

    La question est alors passée d'un simple souhait de modifier l'effectif à une nécessité technique, après que les options de rechange ont démontré que se séparer de Bono à l'heure actuelle représenterait un risque plus grand que de le conserver.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La décision la plus difficile : Bono bouleverse les calculs

    Le maintien de Bounou représente une décision difficile pour Al-Hilal, car elle va à l'encontre des prévisions précédentes concernant l'avenir du gardien, mais elle apparaît en même temps comme une décision logique sur le plan sportif.

    À lire aussi : Ronaldo et la dernière danse : quittera-t-il Al-Nassr par la grande porte ?

    Al-Hilal ne peut pas entamer une nouvelle saison avec un gardien qui n'est pas prêt à supporter la pression, d'autant que l'équipe est en lice pour des titres nationaux et continentaux, et toute erreur à ce poste pourrait coûter cher.



    Ainsi, Bounou a concrètement contraint Al-Hilal à revoir ses calculs, pour que le gardien marocain reste présent dans le projet au cours de la nouvelle saison, alors que son nom était pressenti pour un départ de l'équipe.

    Au final, conserver Bounou pourrait être l'option la plus sûre pour Al-Hilal, même s'il ne s'agit pas de la décision que la direction souhaitait prendre dès le départ, car la solidité des alternatives n'était pas suffisante pour compenser un gardien de la stature et de l'expérience de l'international marocain.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS