Le maintien de Bounou représente une décision difficile pour Al-Hilal, car elle va à l'encontre des prévisions précédentes concernant l'avenir du gardien, mais elle apparaît en même temps comme une décision logique sur le plan sportif.
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Al-Hilal ne peut pas entamer une nouvelle saison avec un gardien qui n'est pas prêt à supporter la pression, d'autant que l'équipe est en lice pour des titres nationaux et continentaux, et toute erreur à ce poste pourrait coûter cher.
Ainsi, Bounou a concrètement contraint Al-Hilal à revoir ses calculs, pour que le gardien marocain reste présent dans le projet au cours de la nouvelle saison, alors que son nom était pressenti pour un départ de l'équipe.
Au final, conserver Bounou pourrait être l'option la plus sûre pour Al-Hilal, même s'il ne s'agit pas de la décision que la direction souhaitait prendre dès le départ, car la solidité des alternatives n'était pas suffisante pour compenser un gardien de la stature et de l'expérience de l'international marocain.