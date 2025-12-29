Big January deals GFXGOAL
James Westwood

Mohamed Salah, Antoine Semenyo et les 10 stars susceptibles de connaitre de gros transferts lors du mercato de janvier 2026

Le mercato hivernal approche à grands pas et, une nouvelle fois, les clubs s’apprêtent à s’activer pour se renforcer en vue de la seconde moitié de saison. Lors du marché d’hiver 2025, pas moins de 1,4 milliard d’euros ont été dépensés à travers les grands championnats européens et le Championship anglais, un record sur les sept dernières années. À elle seule, Manchester City avait représenté 191 millions de livres (environ 225 millions d’euros) de ce total.

City avait ainsi enregistré le deuxième total de dépenses le plus élevé de l’histoire du mercato d’hiver, derrière la frénésie désormais tristement célèbre de Chelsea en 2023. Les Citizens avaient alors investi massivement sur des profils comme Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov ou encore Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth et Wolverhampton s’étaient également montrés actifs, tandis que la majorité des clubs de Premier League avaient préféré éviter les opérations coûteuses, une tendance également observée sur le continent.

Mais le scénario pourrait bien être différent cette fois-ci. De nombreux noms prestigieux sont déjà associés à des départs dès le mois de janvier, et tout indique que plusieurs cadors européens — et pas un seul — pourraient frapper fort sur le marché. Certains joueurs cherchent à franchir un cap dans leur carrière, d’autres aspirent simplement à un nouveau défi, tandis que, plus rarement, certaines séparations semblent devenues inévitables après des tensions en interne.

Ci-dessous, GOAL dresse la liste de 10 stars susceptibles de faire l’objet de transferts majeurs lors du mercato de janvier…

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    Mohamed Salah (Liverpool)

    En avril, Mohamed Salah avait été récompensé par un nouveau contrat de deux ans après avoir été l’un des grands artisans du deuxième titre de Premier League de Liverpool. Neuf mois plus tard, le « Roi d’Égypte » semble pourtant se diriger vers une sortie conflictuelle, susceptible de ternir son héritage à Anfield.

    Âgé de 33 ans, Salah a accusé le club de l’avoir « jeté sous le bus » et affirmé ne plus entretenir de relation avec Arne Slot après avoir été laissé sur le banc pour la troisième fois consécutive, lors du déplacement à Leeds le 6 décembre. La réaction du technicien néerlandais ne s’est pas fait attendre : Salah a été écarté du groupe pour le match suivant contre l’Inter en Ligue des champions, Slot laissant entendre qu’un retour ne serait envisageable qu’après des excuses.

    Le scénario a partiellement évolué lors du succès 2-0 contre Brighton, Salah réintégrant l’effectif, mais en tant que remplaçant. Son salut appuyé au public d’Anfield, le regard chargé d’émotion, a été interprété par certains comme un possible adieu.

    Actuellement engagé avec l’Égypte à la Coupe d’Afrique des nations, où il a déjà retrouvé le chemin des filets, Salah reste une cible prioritaire pour plusieurs clubs de Saudi Pro League. Les premiers signes de déclin observés cette saison laissent penser que janvier pourrait représenter la dernière occasion pour Liverpool de négocier un transfert à prix d’or, le nouveau contrat n’offrant qu’un levier limité dans le temps.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    Selon BILD, Karim Adeyemi a informé les dirigeants du Borussia Dortmund de son souhait de quitter le club. L’attaquant international allemand aurait changé d’agent et enclenché les démarches en vue d’un départ dès janvier, poussé notamment par sa compagne, désireuse de s’installer dans une grande capitale européenne.

    Les prétendants ne manquent pas : l’Inter serait intéressé, tandis que The Mirror évoque un duel entre Manchester United et Arsenal. Dortmund valorise Adeyemi autour de 75 millions de livres (environ 87 millions d’euros), un montant jugé élevé au regard de son rendement (14 buts en Bundesliga en trois saisons) et de récents déboires extra-sportifs.

    Reste que sa polyvalence sur tout le front de l’attaque en fait un profil attractif. Arsenal pourrait y voir une solution complémentaire, entre les difficultés de Viktor Gyökeres et les pépins physiques de Kai Havertz, tandis que Manchester United cherche à étoffer ses options offensives. À 23 ans, Adeyemi conserve un potentiel important, susceptible de justifier l’investissement à long terme.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Les milieux défensifs de haut niveau se négocient désormais à prix d’or en Premier League. Enzo Fernández, Declan Rice ou Moisés Caicedo ont tous dépassé la barre des 100 millions de livres, et Elliot Anderson pourrait bien être le prochain sur la liste.

    D’après le journaliste de Sky Sports Florian Plettenberg, Nottingham Forest aurait fixé ce montant comme prix plancher pour l’international anglais, conscient d’un intérêt « concret » de Manchester United. Un tel investissement ne serait pas anodin, mais les Red Devils recherchent désespérément un véritable numéro 6, capable à la fois de protéger la défense et de fluidifier la relance, un rôle qu’Anderson semble parfaitement en mesure d’assumer.

    Liverpool et Newcastle, son club formateur, suivraient également le dossier de près. En cas d’enchères, le montant final pourrait atteindre des sommets, même si The Telegraph avance que Forest serait prêt à repousser toute approche en cours de saison.

  • Guehi(C)Getty Images

    Marc Guehi (Crystal Palace)

    Marc Guéhi était tout proche d’un transfert estival vers Liverpool pour environ 41 M€, au point d’avoir déjà tourné la vidéo officielle d’annonce. Mais Crystal Palace a finalement bloqué l’opération à la dernière minute. Les Reds restent attentifs à sa situation, mais la concurrence s’est nettement intensifiée ces derniers mois.

    Selon le Daily Mail, Manchester City, Bayern Munich et Atlético Madrid sont désormais tous intéressés par le défenseur anglais en vue de 2026. Le contrat de Guéhi expire en fin de saison et, en l’absence de négociations avancées pour une prolongation, Palace devrait se montrer ouvert à des offres dès le mercato hivernal.

    Le premier club à dégainer pourrait prendre un avantage décisif dans la course au joueur de 25 ans, considéré comme l’un des défenseurs centraux relanceurs les plus intelligents de Premier League, prêt à franchir un cap vers un club de tout premier plan.

  • Nico Schlotterbeck BVBgetty

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Nico Schlotterbeck est l’un des défenseurs les plus convoités du marché. FC Barcelona et Real Madrid suivraient le joueur du Borussia Dortmund depuis plusieurs mois, tandis que BILD affirme que Bayern Munich envisage de passer à l’action.

    Le club bavarois verrait en Schlotterbeck une alternative stratégique à Dayot Upamecano, dont le contrat arrive à échéance. Liverpool serait également attentif à la situation de l’international allemand de 26 ans, lié à Dortmund jusqu’en 2027.

    Le BVB cherche activement à le prolonger, mais exigerait au minimum 58 M€ en cas de départ dès janvier. Un montant jugé raisonnable au regard de sa domination aérienne, de sa solidité défensive et de son leadership naturel. Un départ vers la Premier League aurait, en interne, la préférence du joueur.

  • Semenyo(C)Getty Images

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Y a-t-il actuellement un ailier plus performant qu’Antoine Semenyo en Premier League ? Statistiques et impressions visuelles tendent à répondre par la négative. Le joueur de Bournemouth impressionne par sa puissance, sa vitesse dévastatrice et sa capacité à jouer des deux pieds, au point de mettre en difficulté une succession de défenseurs semaine après semaine.

    Liverpool, Chelsea, Manchester United et Tottenham ont tous manifesté un intérêt, alors que sa clause libératoire de 75 M€ doit entrer en vigueur dès janvier. Dans le contexte actuel du marché, ce montant apparaît presque raisonnable pour un joueur confirmé en Premier League, âgé de seulement 25 ans.

    Si Semenyo semble cocher toutes les cases pour succéder à Mohamed Salah à Liverpool, la tendance actuelle place Manchester City en pole position. L’international ghanéen souhaiterait régler son avenir rapidement, et tout indique qu’un transfert à l’Etihad pourrait intervenir dès les premiers jours du mercato hivernal.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ruben Neves (Al-Hilal)

    Selon The Times, Rúben Neves souhaiterait faire son retour en Premier League après deux saisons et demie passées en Arabie saoudite avec Al-Hilal. Le club n’a pas réussi à convaincre l’ancien cadre de Wolverhampton de prolonger son contrat, ouvrant ainsi la porte à un départ dès janvier.

    Manchester United apparaît comme la destination la plus naturelle, compte tenu des difficultés persistantes des Red Devils au milieu de terrain. Rúben Amorim manque toujours d’un véritable chef d’orchestre capable de dicter le tempo, un rôle que Neves a parfaitement tenu durant ses 253 matches avec les Wolves, mais aussi en sélection portugaise depuis ses débuts internationaux en 2015.

    West Ham figure également parmi les clubs intéressés, mais l’opportunité de rejoindre un géant comme United et d’évoluer aux côtés de Bruno Fernandes pourrait s’avérer décisive. Manchester United pourrait récupérer Neves pour environ 21 M€, une opération facilitée par le fait qu’Al-Hilal risque de le perdre gratuitement l’été prochain.

  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conor Gallagher (Atletico Madrid)

    Fin novembre, Sky Sports révélait que pas moins de 16 clubs de Premier League s’étaient renseignés sur Conor Gallagher depuis son transfert à l’Atlético Madrid à l’été 2024, pour environ 39 M€. Un chiffre qui illustre la cote intacte de l’international anglais outre-Manche.

    S’il a laissé une impression globalement positive lors de sa première saison en Espagne, Gallagher n’est plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Diego Simeone. À l’approche de la Coupe du monde, le milieu de terrain a d’ailleurs reconnu publiquement son insatisfaction quant à son temps de jeu.

    D’après The Guardian, Manchester United envisagerait un prêt dès janvier, mais l’Atlético privilégierait une vente définitive afin de récupérer son investissement. Cette position pourrait profiter à Tottenham ou Leeds United. À ce tarif, il existe peu de milieux box-to-box aussi fiables que Gallagher, et un retour express en Premier League pourrait suffire à relancer sa candidature chez les Three Lions de Thomas Tuchel.

  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Marc-André ter Stegen (Barcelone)

    Marc-André ter Stegen a fait son retour à la compétition lors de la victoire du Barça en Coupe du Roi face à Guadalajara, trois mois après une opération du dos. Mais Hansi Flick a rapidement calmé toute spéculation : il s’agissait d’une apparition exceptionnelle.

    Au Camp Nou, la hiérarchie est désormais claire. Joan Garcia et Wojciech Szczesny sont passés devant l’Allemand, qui avait déjà été temporairement déchu de son brassard de capitaine en août, après avoir refusé de transmettre certaines données médicales à la Liga. Un blocage qui empêchait le club de libérer 50 % de son salaire pour des inscriptions administratives.

    Selon Mundo Deportivo, un départ vers la Turquie ou l’Arabie saoudite est envisagé, mais un rebond en Premier League reste aussi possible. Aston Villa aurait ainsi pris des renseignements sur sa situation. À 33 ans, ter Stegen demeure un gardien-relanceur de très haut niveau, même si son rôle potentiel reste flou tant Emiliano Martinez est toujours en place à Villa Park.

  • Yildiz JuventusGetty Images

    Kenan Yildiz (Juventus)

    La Juventus pourrait perdre l’un de ses joyaux. Sous contrat jusqu’en 2029, Kenan Yıldız estime toutefois que son salaire actuel ne reflète pas son importance croissante dans l’équipe, et pousse pour une prolongation assortie d’une nette revalorisation, selon Tuttosport.

    Les discussions n’avancent pas et Arsenal aurait déjà pris contact avec son agent, Jorge Mendes, afin d’évaluer les conditions d’un transfert. La polyvalence offensive du joueur de 20 ans séduit particulièrement Mikel Arteta, prêt à tester la fermeté de la Vieille Dame dès janvier.

    Désormais véritable tête d’affiche d’une Juventus en quête d’identité, Yıldız possède le bagage technique et l’intensité nécessaires pour s’imposer en Premier League. Mais la concurrence s’annonce rude : Chelsea, Manchester United et Real Madrid sont également cités parmi les prétendants. La Juve, elle, valorise son talent à hauteur de 93 M€, un montant qui refroidira plus d’un club… sauf en cas de véritable surenchère.

