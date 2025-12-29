Mohamed Salah, Antoine Semenyo et les 10 stars susceptibles de connaitre de gros transferts lors du mercato de janvier 2026

City avait ainsi enregistré le deuxième total de dépenses le plus élevé de l’histoire du mercato d’hiver, derrière la frénésie désormais tristement célèbre de Chelsea en 2023. Les Citizens avaient alors investi massivement sur des profils comme Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov ou encore Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth et Wolverhampton s’étaient également montrés actifs, tandis que la majorité des clubs de Premier League avaient préféré éviter les opérations coûteuses, une tendance également observée sur le continent.

Mais le scénario pourrait bien être différent cette fois-ci. De nombreux noms prestigieux sont déjà associés à des départs dès le mois de janvier, et tout indique que plusieurs cadors européens — et pas un seul — pourraient frapper fort sur le marché. Certains joueurs cherchent à franchir un cap dans leur carrière, d’autres aspirent simplement à un nouveau défi, tandis que, plus rarement, certaines séparations semblent devenues inévitables après des tensions en interne.

Ci-dessous, GOAL dresse la liste de 10 stars susceptibles de faire l’objet de transferts majeurs lors du mercato de janvier…