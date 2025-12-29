Wirtz lance enfin sa saison, Mourinho fulmine et Højlund renaît : les gagnants et perdants du week-end

En Serie A, la lutte est plus indécise que jamais, avec seulement six points séparant les cinq premières équipes du classement, un écart qui pourrait encore se réduire si la Roma s’impose lundi soir. En Liga Portugal, en revanche, Porto et le Sporting CP prennent leurs distances avec Benfica, tenu en échec 2-2 dans des circonstances très controversées, provoquant la colère noire de José Mourinho.

Du côté de la Coupe d’Afrique des Nations, toujours aussi imprévisible et passionnante, les poids lourds que sont l’Algérie, le Nigeria et l’Égypte ont déjà validé leur billet pour les phases à élimination directe après seulement deux journées de phase de groupes. Ils devraient être rejoints par le pays hôte, le Maroc, ainsi que par le Sénégal et la Côte d’Ivoire.

Alors, qui sont les grands gagnants et les grands perdants du week-end ? GOAL fait le point ci-dessous.