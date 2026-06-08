Ces derniers jours, l’agitation règne dans les coulisses du Real. Rüdiger semble également impliqué. Dans une story Instagram, il a publié une photo significative le montrant aux côtés de Florentino Pérez. Le puissant président du Real Madrid a été officiellement réélu dimanche dernier. L’image a manifestement été prise à l’occasion d’une signature de contrat.
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« S'il était un connard... » : Antonio Rüdiger reçoit du soutien et devrait rester au Real Madrid
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Sous contrat jusqu’à la fin du mois, le défenseur berlinois de 33 ans aurait déjà paraphé une prolongation d’une saison, selon plusieurs sources. La réélection de Florentino Pérez devrait ainsi déboucher sur une simple formalité administrative avant l’officialisation.
Le dossier Rüdiger n’est qu’une pièce d’un puzzle bien plus vaste à la Concha Espina, où le Real remodèle actuellement son effectif pour la saison à venir.
Outre le maintien du pilier de la défense allemande, d’autres annonces de transferts sont attendues prochainement. Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter Milan) seraient ainsi sur le point de rejoindre les Merengues. Enfin, une vieille connaissance fait son retour sur le banc : José Mourinho quitte Benfica pour revenir au Real et mener le club vers de nouveaux titres.
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Rüdiger peut compter sur le soutien de Jones
Au-delà des rumeurs de transfert, Antonio Rüdiger fait beaucoup parler de lui, surtout en Allemagne. Alors que son style de jeu et son attitude suscitent parfois des critiques virulentes, l’ancien international Jermaine Jones a pris sa défense sur Sport1.
« J'apprécie énormément Lothar. Il s'y connaît très bien en football. Et il a raison sur beaucoup de choses qu'il dit », a déclaré Jones au sujet des critiques de Matthäus à l'encontre de Rüdiger. « Mais en ce qui concerne Rüdiger, je ne suis pas d'accord. On a besoin de joueurs comme Antonio Rüdiger. Parfois, il est mal perçu. C'est un joueur important pour le Real Madrid et l'équipe nationale. Il ne faut pas se limiter à des situations isolées. »
« S’il était vraiment un connard, il ne serait pas aussi apprécié » : une remarque qui résume, en marge du match, l’estime dont jouit le joueur auprès de son entourage.
Cet homme de 44 ans voit des parallèles entre la façon dont Rüdiger est perçu par le public et les préjugés auxquels il a lui-même été confronté lorsqu'il était joueur professionnel. Selon Jones, l'accusation selon laquelle le défenseur jouerait souvent à la limite de l'autorisé sur le terrain ou ferait parler de lui pour de mauvaises raisons est clairement réductrice.
« S’il était vraiment un connard, il ne serait pas autant apprécié du public. On cherche toujours – comme c’était le cas pour moi à l’époque – à mettre le doigt là où ça fait mal avec Rüdiger. C’est injuste. Il mérite d’être traité équitablement. Oui, il a commis des erreurs, mais il a ensuite assumé ses responsabilités et reconnu ses torts », conclut Jones.