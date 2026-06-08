Sous contrat jusqu’à la fin du mois, le défenseur berlinois de 33 ans aurait déjà paraphé une prolongation d’une saison, selon plusieurs sources. La réélection de Florentino Pérez devrait ainsi déboucher sur une simple formalité administrative avant l’officialisation.

Le dossier Rüdiger n’est qu’une pièce d’un puzzle bien plus vaste à la Concha Espina, où le Real remodèle actuellement son effectif pour la saison à venir.

Outre le maintien du pilier de la défense allemande, d’autres annonces de transferts sont attendues prochainement. Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter Milan) seraient ainsi sur le point de rejoindre les Merengues. Enfin, une vieille connaissance fait son retour sur le banc : José Mourinho quitte Benfica pour revenir au Real et mener le club vers de nouveaux titres.