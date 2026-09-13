Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l’Inter, l’un des matches décalés du lundi de la quatrième journée de Serie A : « Contre l’Inter, il faudra une excellente prestation. C’est la meilleure équipe de Serie A, elle s’est renforcée cet été, elle a un groupe qui joue ensemble depuis de nombreuses années, avec un style reconnaissable indépendamment de l’entraîneur. Chivu a repris les principes de jeu déjà en place et a apporté encore plus d’énergie. À Madrid, contre une équipe du niveau du Real, l’Inter a dominé certaines phases du match, donc nous savons à quoi nous attendre et que nous devrons faire beaucoup, en sachant aussi souffrir. Nous avons plusieurs blessés mais nous n’aimons pas nous plaindre, nous essaierons de tirer le meilleur possible de ce match. On part de 0-0 et on essaiera de faire un bon match, puis on verra quel sera le résultat ».
Traduit par
Runjaic : « À Madrid, l’Inter a dominé. Nous avons beaucoup de blessés, mais nous ne nous plaignons pas »
Sur les joueurs convoqués et les blessés : « Chakvetadze s’entraîne de manière régulière avec le groupe, sa blessure est derrière lui et il est prêt à jouer, rapporte Sportmediaset. Nous verrons demain quelle sera l’évolution du match, nous avons envisagé plusieurs scénarios mais l’idée est de lui donner quelques minutes. Jovanovic vient juste d’arriver, il n’a pas beaucoup d’entraînements dans les jambes avec nous, mais si besoin il est prêt à jouer. Zanoli et Zaniolo ne seront pas là contre l’Inter, mais je suis optimiste à l’idée de les avoir contre Cagliari. Les autres blessés, si tout se passe comme prévu, nous les retrouverons au retour de la trêve. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles