Runjaic : « À Madrid, l’Inter a dominé. Nous avons beaucoup de blessés, mais nous ne nous plaignons pas »

Kosta Runjaic, l’entraîneur de l’Udinese, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l’Inter, l’un des matches décalés du lundi de la quatrième journée de Serie A : « Contre l’Inter, il faudra une excellente prestation. C’est la meilleure équipe de Serie A, elle s’est renforcée cet été, elle a un groupe qui joue ensemble depuis de nombreuses années, avec un style reconnaissable indépendamment de l’entraîneur. Chivu a repris les principes de jeu déjà en place et a apporté encore plus d’énergie. À Madrid, contre une équipe du niveau du Real, l’Inter a dominé certaines phases du match, donc nous savons à quoi nous attendre et que nous devrons faire beaucoup, en sachant aussi souffrir. Nous avons plusieurs blessés mais nous n’aimons pas nous plaindre, nous essaierons de tirer le meilleur possible de ce match. On part de 0-0 et on essaiera de faire un bon match, puis on verra quel sera le résultat ».