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Roulette russe ! Le Dynamo se sépare d’un duo brésilien après une étrange polémique autour de tests médicaux
Le double deal russe capote
Le Dynamo Moscou a annulé les transferts de l’attaquant de Botafogo Matheus Martins et de l’ailier de Flamengo Gonzalo Plata après avoir recalé les deux joueurs lors de leur visite médicale. Les deux stars étaient déjà arrivées en Russie pendant le week-end, posant avec des écharpes du club à l’aéroport avant ce revirement soudain.
Le transfert avorté de Martins était évalué à 7 millions d’euros fixes, plus 1 million d’euros de bonus. Celui de Plata devait rapporter à Flamengo 60 millions de reals fixes, ainsi que 12 millions de reals de compléments potentiels.
La décision a provoqué une vive colère à Rio de Janeiro, Botafogo et Flamengo promettant désormais tous deux d’engager des poursuites judiciaires contre le club russe.
- Fotoarena
Martins réplique au club russe
Selon Globo, de retour à Botafogo, Martins a fait part de sa totale surprise face au résultat de ses examens médicaux. L’attaquant a fermement rejeté ces affirmations, soulignant sa régularité physique au Brésil.
L’ailier a précisé qu’il avait passé tous les tests physiques en Russie sans le moindre problème après avoir disputé 38 matches cette saison.
« Je suis totalement en désaccord avec la décision médicale du club russe qui, coïncidence, a adopté la même position avec un autre joueur arrivé ici avec moi », a déclaré Martins. « Je poursuis ma carrière comme je l’ai toujours fait : avec dévouement et en cherchant toujours à donner le meilleur de moi-même. »
Le Dynamo défend l’annulation soudaine
Le Dynamo Moscou a publié un communiqué officiel expliquant son choix d’abandonner les deux transactions. Le club a indiqué avoir agi en accord avec ses plans stratégiques à long terme en décidant de ne pas finaliser les transferts.
Selon le communiqué du Dynamo, les opérations ont été annulées pour « une série de raisons » après les accords conclus entre les clubs.
« Conformément aux accords établis entre les clubs brésiliens et le Dynamo, Plata et Martins retourneront au Brésil pour retrouver leurs équipes respectives », a confirmé le club russe.
- Getty Images Sport
Retour au football brésilien
Les deux joueurs vont désormais retourner en Amérique du Sud pour retrouver leurs effectifs respectifs pour le reste de la saison nationale.
Martins va réintégrer le groupe de Botafogo, tandis que Plata se prépare à reprendre ses fonctions avec l’équipe première de Flamengo.
Le feuilleton du mercato étant désormais clos, Botafogo et Flamengo vont se concentrer sur leurs procédures judiciaires contre le Dynamo Moscou tout en s’efforçant de remettre les deux attaquants sur le terrain.
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