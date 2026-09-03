Le Dynamo Moscou a annulé les transferts de l’attaquant de Botafogo Matheus Martins et de l’ailier de Flamengo Gonzalo Plata après avoir recalé les deux joueurs lors de leur visite médicale. Les deux stars étaient déjà arrivées en Russie pendant le week-end, posant avec des écharpes du club à l’aéroport avant ce revirement soudain.

Le transfert avorté de Martins était évalué à 7 millions d’euros fixes, plus 1 million d’euros de bonus. Celui de Plata devait rapporter à Flamengo 60 millions de reals fixes, ainsi que 12 millions de reals de compléments potentiels.

La décision a provoqué une vive colère à Rio de Janeiro, Botafogo et Flamengo promettant désormais tous deux d’engager des poursuites judiciaires contre le club russe.