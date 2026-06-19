Ronaldo et le Portugal… Quand la passion se transforme en fardeau

Dans le football, certaines stars quittent les terrains de bonne heure, tandis que d’autres s’accrochent jusqu’à la dernière minute. Cristiano Ronaldo appartient sans aucun doute à cette deuxième catégorie : il a bâti une carrière exceptionnelle de plus de vingt ans et a presque tout remporté, mais il aborde encore chaque match comme si c’était sa dernière chance de prouver sa valeur.

Le problème ne réside pas dans son ambition ou sa passion, mais dans la façon dont cette passion est canalisée sur le terrain.

À mon sens, Ronaldo est devenu l’une des sources de pression que subit la sélection portugaise en vue de la Coupe du monde 2026, non pas parce qu’il est un mauvais joueur ou qu’il est sur le déclin sur le plan technique, comme certains tentent de le faire croire, mais parce qu’il continue de vouloir endosser des rôles qu’il n’est plus capable d’assumer avec la même efficacité qu’il y a dix ans.