Ronaldinho fait rêver : « J'ai hâte d'être à Ravenne »

Quand verrons-nous Ronaldinho fouler la pelouse pour son premier match ? Peut-être en août.

« Je ne sais pas encore, il est trop tôt pour le dire. Mais j’ai hâte d’être à Ravenne pour découvrir la ville et son ambiance. Ma famille et moi sommes très heureux, j’ai hâte que la magie opère bientôt. »





Portons maintenant notre regard au-delà du terrain : que projette Ronaldinho à 46 ans ?

« Il est très beau d'avoir noué des amitiés tout au long de ce parcours de vie, au fil de toutes ces années. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je récolte un peu les fruits de ces belles amitiés, de tout ce que j'ai fait dans le football et dans la musique. »



Le verra-t-on encore fouler la pelouse à cinquante ans ?

« Pourquoi pas… »