Ronaldinho fait rêver : « J'ai hâte d'être à Ravenne »

Ronaldinho, ancien Ballon d’Or né en 1980, s’exprime après avoir signé le contrat qui le lie à Ravenne, laissant entrevoir un retour retentissant sur les terrains à 46 ans, en Serie C italienne. Voici les passages les plus importants de l’interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
Commençons par l’essentiel : pourquoi Ravenne ?
«Parce que nous sommes de très bons amis et que, après tant d’années, j’ai trouvé un projet magnifique, qui, je crois, marquera l’histoire. C’est pourquoi cette décision a été simple, directe, facile. Cette opportunité s’est présentée et je suis ravi de l’avoir saisie.»