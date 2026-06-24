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GOAL ITALIA - Ronaldinho RavennaGetty GOAL
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Ronaldinho fait rêver : « J'ai hâte d'être à Ravenne »

Ronaldinho
Ravenna
Serie C

L'ancien Ballon d'Or réagit après l'annonce du club romagnol.

Ronaldinho, ancien Ballon d’Or né en 1980, s’exprime après avoir signé le contrat qui le lie à Ravenne, laissant entrevoir un retour retentissant sur les terrains à 46 ans, en Serie C italienne. Voici les passages les plus importants de l’interview accordée à la Gazzetta dello Sport.


Commençons par l’essentiel : pourquoi Ravenne ?

«Parce que nous sommes de très bons amis et que, après tant d’années, j’ai trouvé un projet magnifique, qui, je crois, marquera l’histoire. C’est pourquoi cette décision a été simple, directe, facile. Cette opportunité s’est présentée et je suis ravi de l’avoir saisie.»



  • Quand verrons-nous Ronaldinho fouler la pelouse pour son premier match ? Peut-être en août.

    « Je ne sais pas encore, il est trop tôt pour le dire. Mais j’ai hâte d’être à Ravenne pour découvrir la ville et son ambiance. Ma famille et moi sommes très heureux, j’ai hâte que la magie opère bientôt. »


    Portons maintenant notre regard au-delà du terrain : que projette Ronaldinho à 46 ans ?

    « Il est très beau d'avoir noué des amitiés tout au long de ce parcours de vie, au fil de toutes ces années. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je récolte un peu les fruits de ces belles amitiés, de tout ce que j'ai fait dans le football et dans la musique. »


    Le verra-t-on encore fouler la pelouse à cinquante ans ?

    « Pourquoi pas… »

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