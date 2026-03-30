Rome : une révolution sur les ailes cet été : Carlos Augusto dans le viseur, Bellanova proposé

L'idée de Gasperini est de replacer Wesley sur le côté droit dès l'année prochaine. C'est aussi pour cette raison que les premiers noms qui figurent sur la liste du directeur sportif sont presque tous des arrières gauches. Ces derniers jours, Carlos Augusto a été proposé, par l'intermédiaire de l'agent Beppe Riso, qui entretient d'excellentes relations avec le club giallorosso. Dans les prochains jours, des discussions auront lieu pour finaliser les prolongations de Cristante et Mancini, et il n’est pas exclu que le Brésilien soit également évoqué. L’opération n’est toutefois pas simple. L'Inter souhaiterait lui renouveler son contrat (qui expire en 2028), mais les parties sont encore loin d'un accord. Des clubs de Premier League s'intéressent également à lui. Les regards se tournent aussi vers l'Europe du Nord : Seys, de Bruges, et El Karouani, d'Utrecht, plaisent. La valeur de ces deux joueurs avoisine les 15 millions d'euros. Les projecteurs sont également braqués sur Martìn, de Gênes, qui constitue à ce jour une alternative à moindre coût.