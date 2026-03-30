La Roma perd Wesley pour un mois et Gasperini ne pourra pas compter sur son meilleur ailier gauche. Sans le Brésilien, les problèmes des Giallorossi refont surface : ils ne disposent que de Tsimikas et Rensch comme alternatives, sans compter Angeliño qui n'est pas encore à 100 %. À San Siro, le Grec et le Néerlandais se disputeront une place de titulaire, tandis qu’à droite, Celik se prépare, ayant surmonté son problème au mollet droit. À la fin de la saison, il y aura une mini-révolution. Tsimikas retournera à Liverpool, Celik partira libre de tout contrat (un accord avec la Juventus est sur le point d’être conclu) et des offres seront écoutées pour Angeliño et Rensch. Quelques noms figurent dans le carnet de Massara.
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Rome : une révolution sur les ailes cet été : Carlos Augusto dans le viseur, Bellanova proposé
CARLOS À GAUCHE
L'idée de Gasperini est de replacer Wesley sur le côté droit dès l'année prochaine. C'est aussi pour cette raison que les premiers noms qui figurent sur la liste du directeur sportif sont presque tous des arrières gauches. Ces derniers jours, Carlos Augusto a été proposé, par l'intermédiaire de l'agent Beppe Riso, qui entretient d'excellentes relations avec le club giallorosso. Dans les prochains jours, des discussions auront lieu pour finaliser les prolongations de Cristante et Mancini, et il n’est pas exclu que le Brésilien soit également évoqué. L’opération n’est toutefois pas simple. L'Inter souhaiterait lui renouveler son contrat (qui expire en 2028), mais les parties sont encore loin d'un accord. Des clubs de Premier League s'intéressent également à lui. Les regards se tournent aussi vers l'Europe du Nord : Seys, de Bruges, et El Karouani, d'Utrecht, plaisent. La valeur de ces deux joueurs avoisine les 15 millions d'euros. Les projecteurs sont également braqués sur Martìn, de Gênes, qui constitue à ce jour une alternative à moindre coût.
IDÉES DE DROITE
Mais les renforts pourraient également venir du côté droit. Bellanova pourrait être une opportunité sur le marché des transferts. Il connaît bien Gasperini et pourrait jouer encore moins l'année prochaine compte tenu du retour de Palestra à Bergame. Il quittera l'Atalanta et a lui aussi été proposé aux Giallorossi. L'option Fortini reste également d'actualité, celui-ci pouvant évoluer aussi bien à droite qu'à gauche.