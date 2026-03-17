L'appel interjeté par la Roma concernant la suspension de Wesley, suite au carton rouge reçu lors de la dernière journée de championnat contre Côme, n'a pas été retenu. Le club giallorosso avait tenté de demander la levée de la suspension du latéral brésilien en invoquant une « erreur d'identité », mais l'appel a été rejeté. La motivation est liée au fait qu'il n'y a eu aucune erreur concernant l'attribution du deuxième carton jaune, ce qui était justement contesté par la Roma. Le club giallorosso soutient que la faute sur Diao a été commise par Rensch et non par Wesley, et que cette circonstance relèverait du protocole VAR, qui prévoit une intervention possible en cas d'erreur d'identité.