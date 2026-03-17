L'appel interjeté par la Roma concernant la suspension de Wesley, suite au carton rouge reçu lors de la dernière journée de championnat contre Côme, n'a pas été retenu. Le club giallorosso avait tenté de demander la levée de la suspension du latéral brésilien en invoquant une « erreur d'identité », mais l'appel a été rejeté. La motivation est liée au fait qu'il n'y a eu aucune erreur concernant l'attribution du deuxième carton jaune, ce qui était justement contesté par la Roma. Le club giallorosso soutient que la faute sur Diao a été commise par Rensch et non par Wesley, et que cette circonstance relèverait du protocole VAR, qui prévoit une intervention possible en cas d'erreur d'identité.
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Rome : rejet de l'appel concernant l'expulsion de Wesley : les motifs et la demande des Giallorossi concernant une erreur d'identité
COMMUNIQUÉ DU JUGES DISCIPLINAIRE
Voici, en revanche, le communiqué du juge sportif rejetant le recours de la Roma et déclarant : «Ne pas pouvoir appliquer les dispositions de l'article 61, paragraphe 2, concernant la plainte déposée par le club de la Roma ». Le score de 2-1 en faveur de l'équipe de Fabregas est donc validé. Welesy ne sera donc pas disponible pour Gian Piero Gasperini lors du prochain match de championnat de la Roma, prévu contre Lecce, et jouera probablement le match retour des huitièmes de finale de l'Europa League contre Bologne (le score est de 1-1 après le match aller). Pour le match contre l'équipe de l'ancien Di Francesco, en revanche, l'ancien joueur de Liverpool Tsimikas pourrait évoluer sur le côté gauche.
LA RECONSTITUTION À L'AIDE DE LA VAR
Comme le montre le format de DAZN Open VAR, Fabbri et Gariglio ont immédiatement vérifié qu'il n'y avait pas eu d'erreur d'identification dans la décision de l'arbitre Massa, s'assurant que la faute avait bien été commise par Wesley et non par Resch. Après avoir visionné les images, ils confirment : « C'est bien Wesley qui commet la faute, c'est lui qui reçoit le coup sur la jambe droite, c'est confirmé ». L'arbitre, sur le terrain, explique également aux joueurs qu'il a d'abord accordé l'avantage sur une intervention précédente de Pellegrini – que le VAR a jugée être sur le ballon – avant de siffler la faute de Wesley, expulsé pour un deuxième carton jaune.