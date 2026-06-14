Rome, Koné déclare : « L'Inter et Arsenal ? On verra ce qui se passera après la Coupe du monde »

« Le mercato ? Pour l’instant, je ne pense qu’à la Coupe du monde. C’est ma première grande compétition internationale, un tournoi dont j’ai toujours rêvé. Je veux rester concentré exclusivement là-dessus. Nous parlerons de l’avenir après la Coupe du monde et nous verrons ce qui se passera. »





Mon objectif est d’être toujours prêt pour le sélectionneur et pour l’équipe. J’ai beaucoup joué lors des qualifications, mais aujourd’hui nous avons un groupe de grands joueurs. Il y aura beaucoup de matchs et j’espère bien sûr jouer autant que possible, mais la priorité est d’être utile. J’ai connu deux pépins physiques qui ont perturbé ma fin de saison avec la Roma et, à l’approche d’un événement comme la Coupe du monde, il est logique de s’inquiéter. Malgré tout, j’ai conservé ma confiance et poursuivi mon travail. Je me suis dit que, si j’avais bien fait les choses, je serais prêt à temps. »