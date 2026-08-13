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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Roma, tension et réunion d’urgence à Trigoria : le dossier Mora se complique

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R. Mora

La piste se complique pour le Portugais apprécié par Gasperini

Journée de très forte tension à Trigoria, où la Roma s’est retrouvée confrontée à une série d’obstacles qui risquent de compliquer le mercato romain. Comme le rapporte Il Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico et le nouveau directeur général Galantic ont fait le point lors d’une réunion d’urgence, avec Rodrigo Mora au centre des préoccupations.


Le FC Porto a en effet durci ses exigences sur l’option d’achat du talent né en 2006. La Roma pensait avoir trouvé un accord pour un prêt payant de 7 à 8 millions et une option d’achat supérieure à 40 millions, afin d’atteindre les 50 réclamés par les Portugais. Mais depuis Porto, une nouvelle condition est arrivée : le FC Porto veut avoir la certitude d’encaisser la somme dans un an et conserver également un pourcentage sur une future revente.


  • LE NŒUD

    Le nœud principal concerne donc la formule de l’option d’achat. Villas-Boas pousse pour une obligation liée à des conditions facilement vérifiables, comme le nombre d’apparitions ou les résultats de l’équipe, alors que la Roma souhaiterait conserver la liberté de décider à l’été 2027 d’acheter définitivement le joueur de 19 ans.


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