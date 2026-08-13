Journée de très forte tension à Trigoria, où la Roma s’est retrouvée confrontée à une série d’obstacles qui risquent de compliquer le mercato romain. Comme le rapporte Il Corriere dello Sport, Gasperini, D’Amico et le nouveau directeur général Galantic ont fait le point lors d’une réunion d’urgence, avec Rodrigo Mora au centre des préoccupations.





Le FC Porto a en effet durci ses exigences sur l’option d’achat du talent né en 2006. La Roma pensait avoir trouvé un accord pour un prêt payant de 7 à 8 millions et une option d’achat supérieure à 40 millions, afin d’atteindre les 50 réclamés par les Portugais. Mais depuis Porto, une nouvelle condition est arrivée : le FC Porto veut avoir la certitude d’encaisser la somme dans un an et conserver également un pourcentage sur une future revente.



