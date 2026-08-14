Les négociations n’ont pas capoté, mais le blocage est bien réel et c’est l’entraîneur Francesco Farioli qui est intervenu aujourd’hui de manière tranchante au sujet de ces jours de rumeurs et de spéculations. En conférence de presse, il a choisi de reléguer au rang de « bruit » les discussions avec la Roma et a réaffirmé vouloir utiliser Rodrigo Mora lorsqu’il l’estimera opportun.





« Il n’y a rien de nouveau. Le mercato, c’est toujours comme ça. Je ne suis pas d’accord avec le fait que le mercato soit ouvert pendant que nous jouons, mais c’est absolument normal et cela exige du professionnalisme de la part de toutes les parties impliquées. Les clubs qui négocient, les joueurs qui sont au cœur de ce que nous faisons et nous, les entraîneurs, devons être attentifs à toutes les questions. Cette semaine, il y a eu énormément de bruit. Nous avons été bombardés d’informations 24 heures sur 24 avec des rumeurs de mercato, mais rien de concret. Rodrigo Mora est un grand professionnel, c’est un joueur de Porto, un grand supporter du club et nous l’utiliserons quand nous l’estimerons opportun. »