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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere

Traduit par

Roma, statu quo pour Rodrigo Mora. Farioli : « Beaucoup de bruit pour rien, nous l’utiliserons »

Roma
R. Mora
F. Farioli
FC Porto

Les négociations n’avancent pas et l’entraîneur italien s’est aussi chargé de mettre fin aux rumeurs en conférence de presse.

Il y a eu un moment, ces deux derniers jours, où la confiance quant à la conclusion du dossier Rodrigo Mora pour la Roma était vraiment très élevée. Entre le FC Porto et la Roma, il ne manquait réellement plus que des détails, évidemment non négligeables, mais rien d’insurmontable au moins sur le papier.

Et pourtant, au fil des heures et des jours, cette confiance s’est lentement érodée, puisque même l’intermédiation de Jorge Mendes n’a pas réussi à assouplir la position du président des Dragons, Villas-Boas, au sujet de ces détails. Et alors ? L’impasse est bien là, et c’est aussi l’entraîneur italien de l’équipe portugaise, Francesco Farioli, qui a calmé les ardeurs aujourd’hui.

  • La formule de l’opération proposée par la Roma

    La Roma a proposé au FC Porto une opération sous la forme d’un prêt payant de 9 millions d’euros avec une option d’achat fixée à 41 millions d’euros. Des chiffres très importants, qui ont permis de satisfaire l’évaluation de 50 millions d’euros demandée par le club lusitanien. Seulement une option d’achat et aucune obligation, et c’est là qu’est intervenu le coup d’arrêt final du FC Porto.

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  • Le nœud de l’obligation d’achat

    Mora, né en 2007, est l’un des meilleurs produits du centre de formation du club et, avec son départ, la société portugaise veut encaisser beaucoup afin de réaliser une plus-value qui assainisse ses comptes.


    Voilà pourquoi il y a eu une ouverture à un prêt, avec un accord de principe sur un montant aussi élevé pour ce transfert temporaire, mais Villas Boas voudrait tout de même que, si certaines conditions sont remplies, cette option d’achat puisse se transformer en obligation. Une condition que la Roma, à son tour pour une question de bilan et pour des montants aussi importants, ne voudrait pas inclure dans l’opération.

  • Farioli le garde pour lui

    Les négociations n’ont pas capoté, mais le blocage est bien réel et c’est l’entraîneur Francesco Farioli qui est intervenu aujourd’hui de manière tranchante au sujet de ces jours de rumeurs et de spéculations. En conférence de presse, il a choisi de reléguer au rang de « bruit » les discussions avec la Roma et a réaffirmé vouloir utiliser Rodrigo Mora lorsqu’il l’estimera opportun.


    « Il n’y a rien de nouveau. Le mercato, c’est toujours comme ça. Je ne suis pas d’accord avec le fait que le mercato soit ouvert pendant que nous jouons, mais c’est absolument normal et cela exige du professionnalisme de la part de toutes les parties impliquées. Les clubs qui négocient, les joueurs qui sont au cœur de ce que nous faisons et nous, les entraîneurs, devons être attentifs à toutes les questions. Cette semaine, il y a eu énormément de bruit. Nous avons été bombardés d’informations 24 heures sur 24 avec des rumeurs de mercato, mais rien de concret. Rodrigo Mora est un grand professionnel, c’est un joueur de Porto, un grand supporter du club et nous l’utiliserons quand nous l’estimerons opportun. »

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