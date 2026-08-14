Il y a eu un moment, ces deux derniers jours, où la confiance quant à la conclusion du dossier Rodrigo Mora pour la Roma était vraiment très élevée. Entre le FC Porto et la Roma, il ne manquait réellement plus que des détails, évidemment non négligeables, mais rien d’insurmontable au moins sur le papier.
Et pourtant, au fil des heures et des jours, cette confiance s’est lentement érodée, puisque même l’intermédiation de Jorge Mendes n’a pas réussi à assouplir la position du président des Dragons, Villas-Boas, au sujet de ces détails. Et alors ? L’impasse est bien là, et c’est aussi l’entraîneur italien de l’équipe portugaise, Francesco Farioli, qui a calmé les ardeurs aujourd’hui.