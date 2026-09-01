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Gianluca Minchiotti

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Roma, sprint final sur le marché des transferts : Gittens, dernier cadeau pour Gasperini

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Mercato
J. Gittens

Les pistes Leweling et Luiz Henrique sont plus compliquées

Tout se joue au photo-finish pour la Roma, qui prépare son ultime offensive sur le marché. Le directeur sportif Tony D’Amico travaille sur trois pistes pour renforcer l’attaque : Jamie Leweling, Luiz Henrique et Jamie Gittens.


Le nom en tête de liste, selon la Gazzetta dello Sport, reste Leweling. L’Allemand de Stuttgart plaît à Gian Piero Gasperini pour sa polyvalence, puisqu’il peut jouer aussi bien en attaque que dans un rôle de piston. La Roma a relancé avec une offre de 35 millions d’euros (30+5), sous la forme d’un transfert définitif, mais ces dernières heures, Everton et Liverpool se sont également positionnés, poussant le joueur à temporiser et, selon Sky Sport, à pencher vers un refus de la Roma.


La piste Luiz Henrique est elle aussi compliquée : la Roma a un accord avec le Brésilien du Zenit, mais les délais très courts pour finaliser la documentation avec la Russie représentent un obstacle. Botafogo continue en outre de mettre la pression sur ce dossier.


  • Gittens se profile

    La possible carte surprise serait en revanche, selon la Gazzetta dello Sport, Jamie Gittens de Chelsea, pour lequel la Roma attend un éventuel feu vert pour un prêt. Une opération de dernière minute qui pourrait même s’ajouter à la principale.


    Avec Soulé destiné à rester, l’hypothèse la plus probable est qu’un seul renfort arrive à Trigoria. Gasperini, toutefois, ne cache pas son espoir : « Le temps qu’il reste est peu. Si quelqu’un arrive, tant mieux, mais si nous restons ainsi, nous nous battrons quand même ». Sur le front des départs, enfin, le technicien dément les rumeurs d’un possible départ de Koné à Chelsea : « Cela ne me dit absolument rien ».


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