Roma, sprint final sur le marché des transferts : Gittens, dernier cadeau pour Gasperini

Tout se joue au photo-finish pour la Roma, qui prépare son ultime offensive sur le marché. Le directeur sportif Tony D’Amico travaille sur trois pistes pour renforcer l’attaque : Jamie Leweling, Luiz Henrique et Jamie Gittens.





Le nom en tête de liste, selon la Gazzetta dello Sport, reste Leweling. L’Allemand de Stuttgart plaît à Gian Piero Gasperini pour sa polyvalence, puisqu’il peut jouer aussi bien en attaque que dans un rôle de piston. La Roma a relancé avec une offre de 35 millions d’euros (30+5), sous la forme d’un transfert définitif, mais ces dernières heures, Everton et Liverpool se sont également positionnés, poussant le joueur à temporiser et, selon Sky Sport, à pencher vers un refus de la Roma.





La piste Luiz Henrique est elle aussi compliquée : la Roma a un accord avec le Brésilien du Zenit, mais les délais très courts pour finaliser la documentation avec la Russie représentent un obstacle. Botafogo continue en outre de mettre la pression sur ce dossier.



