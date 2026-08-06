Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Roma, réunion mercato entre la direction et Gasperini, l’interview qui saute

Roma
Mercato
G. Gasperini

L’entraîneur annule l’intervention prévue sur Sky Sport : « Des raisons indépendantes de sa volonté et de la nôtre »

Dans l’après-midi, Sky Sport avait annoncé la présence de Gian Piero Gasperini à son micro pour la soirée d’aujourd’hui. L’intervention de l’entraîneur de la Roma a toutefois été annulée. « Des raisons indépendantes de sa volonté comme de la nôtre » : c’est ainsi que Sky Sport a annoncé que Gasperini n’interviendrait finalement plus, comme cela était initialement prévu, en liaison depuis le stage de la Roma à Cardiff au cours de Sky Sport Speciale Calciomercato.

  • Les journalistes présents en studio ont expliqué : « Gasperini s'est excusé, mais il est engagé dans plusieurs réunions. Il a dit qu'il rattraperait cela bientôt, dès que possible. Étant donné la présence du club, qui sait s'il n'y aura pas des rencontres. Des heures chargées sur le front du mercato, disons-le ainsi. La priorité reste toujours celle du joueur de couloir ».

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Brighton crest
Brighton
BHA
Roma crest
Roma
ROM