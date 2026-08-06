Dans l’après-midi, Sky Sport avait annoncé la présence de Gian Piero Gasperini à son micro pour la soirée d’aujourd’hui. L’intervention de l’entraîneur de la Roma a toutefois été annulée. « Des raisons indépendantes de sa volonté comme de la nôtre » : c’est ainsi que Sky Sport a annoncé que Gasperini n’interviendrait finalement plus, comme cela était initialement prévu, en liaison depuis le stage de la Roma à Cardiff au cours de Sky Sport Speciale Calciomercato.