Dans l’après-midi, Sky Sport avait annoncé la présence de Gian Piero Gasperini à son micro pour la soirée d’aujourd’hui. L’intervention de l’entraîneur de la Roma a toutefois été annulée. « Des raisons indépendantes de sa volonté comme de la nôtre » : c’est ainsi que Sky Sport a annoncé que Gasperini n’interviendrait finalement plus, comme cela était initialement prévu, en liaison depuis le stage de la Roma à Cardiff au cours de Sky Sport Speciale Calciomercato.
Calciomercato/Getty Images
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Roma, réunion mercato entre la direction et Gasperini, l’interview qui saute
Les journalistes présents en studio ont expliqué : « Gasperini s'est excusé, mais il est engagé dans plusieurs réunions. Il a dit qu'il rattraperait cela bientôt, dès que possible. Étant donné la présence du club, qui sait s'il n'y aura pas des rencontres. Des heures chargées sur le front du mercato, disons-le ainsi. La priorité reste toujours celle du joueur de couloir ».
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