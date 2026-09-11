Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Roma, quel est l’état de Koné : il n’y a pas de lésion, il sera évalué au jour le jour

Roma
Manu Koné

L’état du milieu de terrain de la Roma, après le problème ressenti contre le Fenerbahçe

La gêne au genou ressentie en Ligue des champions par Manu Koné et les crampes de Paulo Dybala : ce sont les deux situations que Gian Piero Gasperini doit évaluer du côté de la Roma, au lendemain du match nul contre Fenerbahçe et à trois jours du déplacement sur la pelouse du Torino, rencontre programmée lundi à 18 h 30. Autour du numéro 21 argentin, il n’y a pas d’inquiétude, il devrait être normalement disponible et ce sera ensuite à l’entraîneur de décider comment le gérer. Lui, Mora et Soulé se disputent encore une fois deux places.

  • Comment va Koné ?

    Pour Koné, la nouvelle de la matinée est qu’il n’y a pas de lésion et que le Français sera évalué au jour le jour, comme le rapporte Sky : là aussi, il n’y a pas d’inquiétude et, en effet, aucun examen n’est prévu. Il reste très incertain pour Turin et aucun risque ne sera évidemment pris, avec l’objectif de le récupérer pour le choc face à l’Inter programmé le samedi 19 à l’Olimpico. Contre le Torino, au milieu de terrain, Pisilli tient la corde devant De Roon, avec Cristante confirmé ; à gauche Wesley, tandis qu’à droite Lulli a l’avantage sur Molina, selon Sos Fanta.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Roma crest
Roma
ROM