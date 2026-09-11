Pour Koné, la nouvelle de la matinée est qu’il n’y a pas de lésion et que le Français sera évalué au jour le jour, comme le rapporte Sky : là aussi, il n’y a pas d’inquiétude et, en effet, aucun examen n’est prévu. Il reste très incertain pour Turin et aucun risque ne sera évidemment pris, avec l’objectif de le récupérer pour le choc face à l’Inter programmé le samedi 19 à l’Olimpico. Contre le Torino, au milieu de terrain, Pisilli tient la corde devant De Roon, avec Cristante confirmé ; à gauche Wesley, tandis qu’à droite Lulli a l’avantage sur Molina, selon Sos Fanta.