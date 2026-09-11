La gêne au genou ressentie en Ligue des champions par Manu Koné et les crampes de Paulo Dybala : ce sont les deux situations que Gian Piero Gasperini doit évaluer du côté de la Roma, au lendemain du match nul contre Fenerbahçe et à trois jours du déplacement sur la pelouse du Torino, rencontre programmée lundi à 18 h 30. Autour du numéro 21 argentin, il n’y a pas d’inquiétude, il devrait être normalement disponible et ce sera ensuite à l’entraîneur de décider comment le gérer. Lui, Mora et Soulé se disputent encore une fois deux places.
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Roma, quel est l’état de Koné : il n’y a pas de lésion, il sera évalué au jour le jour
Comment va Koné ?
Pour Koné, la nouvelle de la matinée est qu’il n’y a pas de lésion et que le Français sera évalué au jour le jour, comme le rapporte Sky : là aussi, il n’y a pas d’inquiétude et, en effet, aucun examen n’est prévu. Il reste très incertain pour Turin et aucun risque ne sera évidemment pris, avec l’objectif de le récupérer pour le choc face à l’Inter programmé le samedi 19 à l’Olimpico. Contre le Torino, au milieu de terrain, Pisilli tient la corde devant De Roon, avec Cristante confirmé ; à gauche Wesley, tandis qu’à droite Lulli a l’avantage sur Molina, selon Sos Fanta.
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