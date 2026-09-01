Roma, nouvelle offensive pour Leweling : les chiffres de l’offre romaine à Stuttgart

La Roma et Stuttgart cherchent un accord, le club romain étant prêt à acheter le joueur né en 2001 sur la base d’un transfert définitif pour 30 millions d’euros de part fixe plus 5 de bonus. Ce matin, le joueur s’est entraîné puis a été convoqué au siège du club. Les propriétaires de la Roma sont entrés en scène pour boucler ce dernier coup. Ce sera une course contre la montre pour trouver l’accord définitif, explique Sky, et la Roma tente aussi d’organiser un blitz pour la visite médicale et les signatures.