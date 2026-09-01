La Roma tente d’offrir un dernier coup sur le marché des transferts à Gian Piero Gasperini, en recrutant un piston pour compléter son mercato. Selon Gianluca Di Marzio, ces dernières heures, le club romain est revenu à la charge pour Jamie Leweling en augmentant son offre au joueur. Le joueur allemand est désormais ouvert à un transfert.
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Roma, nouvelle offensive pour Leweling : les chiffres de l’offre romaine à Stuttgart
La Roma et Stuttgart cherchent un accord, le club romain étant prêt à acheter le joueur né en 2001 sur la base d’un transfert définitif pour 30 millions d’euros de part fixe plus 5 de bonus. Ce matin, le joueur s’est entraîné puis a été convoqué au siège du club. Les propriétaires de la Roma sont entrés en scène pour boucler ce dernier coup. Ce sera une course contre la montre pour trouver l’accord définitif, explique Sky, et la Roma tente aussi d’organiser un blitz pour la visite médicale et les signatures.
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