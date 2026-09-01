Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
LewelingGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Roma, nouvelle offensive pour Leweling : les chiffres de l’offre romaine à Stuttgart

Roma
Mercato
J. Leweling
VfB Stuttgart

Nouvelle offre de la Roma aux Allemands

La Roma tente d’offrir un dernier coup sur le marché des transferts à Gian Piero Gasperini, en recrutant un piston pour compléter son mercato. Selon Gianluca Di Marzio, ces dernières heures, le club romain est revenu à la charge pour Jamie Leweling en augmentant son offre au joueur. Le joueur allemand est désormais ouvert à un transfert.


  • La Roma et Stuttgart cherchent un accord, le club romain étant prêt à acheter le joueur né en 2001 sur la base d’un transfert définitif pour 30 millions d’euros de part fixe plus 5 de bonus. Ce matin, le joueur s’est entraîné puis a été convoqué au siège du club. Les propriétaires de la Roma sont entrés en scène pour boucler ce dernier coup. Ce sera une course contre la montre pour trouver l’accord définitif, explique Sky, et la Roma tente aussi d’organiser un blitz pour la visite médicale et les signatures.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Bundesliga
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Cologne crest
Cologne
KOE
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA