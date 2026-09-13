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Manu Kone RomaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Roma, le groupe retenu pour Turin : la décision sur Manu Koné

Roma
Manu Koné
Serie A

La liste des joueurs retenus de la Roma pour le déplacement à Turin

Gian Piero Gasperini a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour Torino-Roma, match de la 4e journée de Serie A. Voici les joueurs à la disposition de l’entraîneur. Parmi les joueurs qui partent pour Turin, en vue du match de demain en soirée, figure aussi Manu Konè, qui avait ressenti une légère fatigue musculaire lors du match nul 1-1 de jeudi sur le terrain de Fenerbahçe en Ligue des champions.

  • LA LISTE

    Gardiens : Svilar, De Marzi, Gollini


    Défenseurs : Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi


    Milieux : Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora


    Attaquants : Castro, Malen, Soulé, Dybala


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