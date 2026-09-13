Gian Piero Gasperini a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour Torino-Roma, match de la 4e journée de Serie A. Voici les joueurs à la disposition de l’entraîneur. Parmi les joueurs qui partent pour Turin, en vue du match de demain en soirée, figure aussi Manu Konè, qui avait ressenti une légère fatigue musculaire lors du match nul 1-1 de jeudi sur le terrain de Fenerbahçe en Ligue des champions.
Getty Images
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Roma, le groupe retenu pour Turin : la décision sur Manu Koné
LA LISTE
Gardiens : Svilar, De Marzi, Gollini
Défenseurs : Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Milieux : Cristante, Pellegrini, De Roon, Koné, Pisilli, Mora
Attaquants : Castro, Malen, Soulé, Dybala
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