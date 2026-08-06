La Roma dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/27, signé adidas. Comme on peut le lire sur le site du club romain, ce nouveau kit souligne « la loyauté, la tradition et le devoir à travers la vertu romaine de la Pietas ». « Ce kit, caractérisé par une esthétique épurée, incarne le lien de l’AS Roma avec ses supporters, ses traditions et la responsabilité de porter ce maillot avec fierté ».
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Roma, le deuxième maillot avec l’inscription « Roma chiamò »
L’emblème de 1938
Le design du maillot se distingue par un fond blanc chaud avec une bande aux couleurs de la Roma sur la poitrine - poursuit la description sur les canaux officiels de la Roma -. Au centre de la bande, en contraste, un ancien blason du club introduit en 1938 et utilisé avec quelques variantes, exclusivement sur ce design de maillot, jusqu’à la saison 1946/1947. Entre ce motif classique et le col s’insère le trefoil adidas en rouge. À l’arrière du col, "ROMA CHIAMÒ" embellit le design en rappelant l’hymne de Campo Testaccio, un symbole tangible du lien indissoluble entre l’équipe, son histoire et ses supporters.
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