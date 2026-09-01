La Roma se retrouve sans ailier gauche. La situation liée à Jamie Leweling, priorité pour renforcer le secteur offensif de Gian Piero Gasperini, a rapidement évolué au cours des dernières heures : après les réticences initiales du joueur, désireux de rester à Stuttgart, la Roma a offert 30 millions d’euros plus des bonus, un montant accepté par les Allemands, sans pour autant parvenir à débloquer l’opération.





LE VOL ANNULÉ - Alors que cela semblait presque bouclé, à quelques heures seulement de la fin du mercato, les négociations ont définitivement capoté : le plan de vol à destination de Ciampino, qui devait selon toute vraisemblance être utilisé pour emmener l’ailier de Stuttgart dans la capitale, a été annulé.





LE NON DU JOUEUR - Stuttgart avait accepté hier soir une offre de 30 millions d’euros plus 4 de bonus. Un accord avec les agents avait déjà été trouvé et les documents étaient prêts, mais les hésitations du joueur et le timing ont fait la différence : Leweling veut rester à Stuttgart et aurait également refusé une offre d’Everton (club appartenant lui aussi à la famille Friedkin). Les Anglais auraient proposé environ 43 millions d’euros, bonus compris.





PAS DE GITTENS - Selon Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens a toujours été intransférable sous la forme d’un prêt pour Chelsea. L’opération a donc capoté : il ne portera pas le maillot de la Roma la saison prochaine.



