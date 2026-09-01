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Roma : l’arrivée de Leweling et Gittens tombe à l’eau, Gasperini sans ailier gauche

AS Roma

Pas de renfort pour l’entraîneur de la Roma, qui réclamait depuis le début du mercato l’arrivée d’un renfort offensif.

La Roma se retrouve sans ailier gauche. La situation liée à Jamie Leweling, priorité pour renforcer le secteur offensif de Gian Piero Gasperini, a rapidement évolué au cours des dernières heures : après les réticences initiales du joueur, désireux de rester à Stuttgart, la Roma a offert 30 millions d’euros plus des bonus, un montant accepté par les Allemands, sans pour autant parvenir à débloquer l’opération.


LE VOL ANNULÉ - Alors que cela semblait presque bouclé, à quelques heures seulement de la fin du mercato, les négociations ont définitivement capoté : le plan de vol à destination de Ciampino, qui devait selon toute vraisemblance être utilisé pour emmener l’ailier de Stuttgart dans la capitale, a été annulé.


LE NON DU JOUEUR - Stuttgart avait accepté hier soir une offre de 30 millions d’euros plus 4 de bonus. Un accord avec les agents avait déjà été trouvé et les documents étaient prêts, mais les hésitations du joueur et le timing ont fait la différence : Leweling veut rester à Stuttgart et aurait également refusé une offre d’Everton (club appartenant lui aussi à la famille Friedkin). Les Anglais auraient proposé environ 43 millions d’euros, bonus compris.


PAS DE GITTENS - Selon Fabrizio Romano, Bynoe-Gittens a toujours été intransférable sous la forme d’un prêt pour Chelsea. L’opération a donc capoté : il ne portera pas le maillot de la Roma la saison prochaine.