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Grafica Calciomercato In Tackle Chivu Gasperini 2.1Calciomercato/Getty
Emanuele Tramacere

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Roma-Inter, qui a le plus dépensé ? En deux ans, le dépassement sur le marché des transferts

Roma
Inter
Mercato
Roma vs Inter
Serie A

Le club de l’Inter et celui de la Roma s’affronteront samedi dans un duel direct sur le marché des transferts, mais au cours des deux dernières années, ils ont adopté des stratégies légèrement différentes sur le mercato.

L’attente autour de Roma-Inter grandit de manière presque fébrile, jour après jour. Le choc de samedi 19 septembre, dont le coup d’envoi sera donné à 18 heures au Stadio Olimpico, ne sera pas seulement l’affiche la plus importante de la 5e journée de Serie A 2026/2027, mais aussi l’affrontement entre les deux équipes qui semblent destinées à se disputer le Scudetto jusqu’à la fin de l’année, en plus d’être celles qui, jusqu’ici, ont proposé le jeu le meilleur et le plus spectaculaire.

Le fruit du travail accompli par les deux clubs pour la construction de leurs effectifs mis à la disposition de Cristian Chivu et Gian Piero Gasperini, tous deux arrivés sur le banc il y a un an et qui, dès leur première saison, sont parvenus à atteindre le maximum des objectifs possibles : le Scudetto pour le premier, le retour en Ligue des champions pour le second.

Mais les stratégies des deux clubs sont-elles vraiment si différentes ? La Gazzetta dello Sport a analysé les deux dernières saisons de mercato et a confirmé, chiffres à l’appui, le dépassement de la Roma en matière de budget utilisé pour relever encore les ambitions et partir à la poursuite de l’Inter.

  • STRATÉGIES OPPOSÉES, EST-CE VRAIMENT LE CAS ?

    Depuis l’arrivée des deux propriétaires, le diktat a été littéralement opposé.

    D’un côté, le fonds Oaktree a imposé à ses dirigeants un régime de « contrôle et réduction » des coûts, avec l’objectif d’atteindre la stabilité et la viabilité économique de l’équipe, qui sortait de très lourds déficits.

    De l’autre, la famille Friedkin a toujours confirmé vouloir dépenser sans aucune contrainte, mais a en réalité été freinée par les importants problèmes économiques accumulés sous la gestion Pallotta, ainsi que par les contraintes du fair-play financier de l’UEFA, qui ont bloqué les investissements.

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  • Les comptes de Gasperini

    Le choix de Gasperini d’adhérer au projet de la Roma s’est aussi appuyé sur la promesse de mercatos compétitifs (à tel point que c’est précisément de là qu’est venue la rupture avec Massara, aujourd’hui directeur sportif de la Juventus). Les deux premiers coups ont frôlé les 50 millions d’euros au total : Wesley et El Aynaoui. Puis de nombreux prêts, payants, ainsi que les coups Robinio Vaz pour 20 millions et Ziolkowski pour 6,5 millions. Parmi ces prêts, il y avait Malen pour un total de 86,5 millions qui a conduit au retour en Ligue des champions.

    Et avec les fonds de la compétition reine de l’UEFA, la Roma a réussi à conserver ses cadres (elle sera lourdement sanctionnée pour la violation des limites fixées par l’UEFA), a levé l’option d’achat de Malen pour 25 millions et, à ce jour, a ajouté Castro pour 35 millions, Rodrigo Mora pour 25 millions (ainsi que de nombreuses clauses supplémentaires en fin de saison), mais aussi Koulierakis, Molina, De Roon, Balerdi en prêt et le rachat de Ghilardi pour 8 millions.

    Le total général est de 86,5 millions + 124,5 millions, soit 211 millions d’euros dépensés uniquement en achats (comptabilisés hors bonus et similaires au 17 septembre 2026)

  • Les comptes de Chivu

    Quand Chivu a épousé le projet de l’Inter, il a hérité d’un effectif malgré tout compétitif, capable de frôler le triplé, sans toutefois réussir à gagner quoi que ce soit avec Inzaghi sur le banc.

    Les recrues arrivées lors de la première saison n’ont pas apporté un plus, mais ont complété l’ensemble. Que les choses soient claires, l’Inter a dépensé, mais seulement pour des profils jeunes et d’avenir, avec 84 millions d’euros investis pour Luis Henrique (24,5), Bonny (23), Diouf (20), Sucic (15) et le prêt final d’Akanji à la dernière minute. Total : 84 millions d’euros pour la saison 2025/2026, celle qui a apporté le doublé Scudetto-Coupe d’Italie.

    Pour grandir cette saison, surtout sur le plan européen, l’Inter a de nouveau retenu ses cadres et a misé sur un mercato made in Premier, auquel s’ajoutent les levées d’option d’achat d’Akanji pour 15 millions et de Stankovic pour 23. Sont donc arrivés Spence pour 31 millions d’euros et Curtis Jones pour 30 millions d’euros, ainsi que Stones libre et Provedel pour 3 millions en tant que doublure de Martinez.

    En deux ans, l’Inter a dépensé 84 millions + 102 millions. Total : 186 millions d’euros.

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  • Roma reprend l’avantage dans la poursuite

    La différence entre les moyens mis à disposition, en ne prenant en compte que les achats, pour Cristian Chivu et Gian Piero Gasperini, avantage clairement la Roma, qui a pu mettre sur la table 25 millions d’euros de plus que l’Inter (pratiquement le montant du transfert définitif de Malen, le véritable game changer de ce club).

    Il est évident que l’équipe héritée par l’entraîneur passé par l’Atalanta nécessitait, et nécessite encore, davantage de renforts que celle reprise par le technicien roumain, mais la poursuite, entamée avec le retour en Ligue des champions, a officiellement commencé. Roma-Inter, sur le terrain, livrera le premier verdict de la saison. En janvier, sur le marché, l’écart de dépenses va-t-il se creuser ou les stratégies changeront-elles en fonction du classement ?



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