Roma-Inter, qui a le plus dépensé ? En deux ans, le dépassement sur le marché des transferts

L’attente autour de Roma-Inter grandit de manière presque fébrile, jour après jour. Le choc de samedi 19 septembre, dont le coup d’envoi sera donné à 18 heures au Stadio Olimpico, ne sera pas seulement l’affiche la plus importante de la 5e journée de Serie A 2026/2027, mais aussi l’affrontement entre les deux équipes qui semblent destinées à se disputer le Scudetto jusqu’à la fin de l’année, en plus d’être celles qui, jusqu’ici, ont proposé le jeu le meilleur et le plus spectaculaire.

Le fruit du travail accompli par les deux clubs pour la construction de leurs effectifs mis à la disposition de Cristian Chivu et Gian Piero Gasperini, tous deux arrivés sur le banc il y a un an et qui, dès leur première saison, sont parvenus à atteindre le maximum des objectifs possibles : le Scudetto pour le premier, le retour en Ligue des champions pour le second.

Mais les stratégies des deux clubs sont-elles vraiment si différentes ? La Gazzetta dello Sport a analysé les deux dernières saisons de mercato et a confirmé, chiffres à l’appui, le dépassement de la Roma en matière de budget utilisé pour relever encore les ambitions et partir à la poursuite de l’Inter.