Centre venu de la droite de Dybala qui trouve libres dans la surface Mancini et Kone. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu de terrain, qui marque en face-à-face avec Martinez. Le juge de touche annule, mais au final, la VAR valide.

Au moment du centre, Akanji couvrait les deux joueurs et Kone, au moment de la déviation de son coéquipier, reste derrière la ligne du ballon.

L’annonce de Massa au stade : « À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé ».