Roma-Inter, match comptant pour la 5e journée de Serie A 2026/2027, n’est pas seulement le choc direct pour la tête du classement, mais aussi le match le plus attendu sur le plan arbitral de la nouvelle gestion Orsato. Le nouveau patron des arbitres a choisi de confier la direction de la rencontre à Massa, tandis que dans la salle VAR à Lissone se trouveront les très expérimentés Mazzoleni et Di Paolo. Calciomercato vous racontera les épisodes arbitrals les plus discutés.
Roma-Inter, la MOVIOLA : le but de Kone validé par la VAR. Lautaro et Thuram réclament un penalty
ROMA - INTER : la désignation arbitrale complète
MASSA (photo)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
90' Carton jaune pour Ghilardi
Ghilardi finit lui aussi dans le carnet des mauvais garçons. Thuram part plein axe au duel avec le défenseur de la Roma et tombe après l’enchevêtrement des jambes. SPA caractérisée et carton jaune inévitable.
82e : carton jaune pour Koulierakis
À peine entré en jeu, Koulierakis a fauché Diouf, qui l’avait éliminé et s’était projeté vers l’avant.
80e : le 2-2 est valable
Tout est régulier sur le but du 2-2 : le contrôle de Bisseck, qui sert Lautaro, est régulier et toutes les positions de départ sont conformes au règlement.
57e minute : carton jaune pour Bastoni
Malen protège le ballon et passe Bastoni, qui le retient visiblement par le maillot, lequel s’étire. Massa siffle et le carton jaune est inévitable.
48' Thuram s'effondre dans la surface
Thuram récupère un ballon sur Balerdi et part en contre. Une fois entré dans la surface, il se laisse déséquilibrer et tombe. Massa ne tombe pas dans le panneau et le Français se relève en poursuivant l’action.
47' But valable de Lautaro
La Roma ne conteste pas le but de Lautaro. Le duel entre Thuram et Mancini, à l’origine de l’action, est en effet régulier, avec le ballon.
45e minute : carton jaune pour Akanji
Akanji, qui s’était déjà heurté à Malen au moment de la vérification du VAR, arrive en retard alors que la première période est déjà terminée sur l’attaquant néerlandais et le fauche. Carton jaune inévitable pour Massa.
36e minute : but validé par la VAR
Centre venu de la droite de Dybala qui trouve libres dans la surface Mancini et Kone. Le défenseur touche le ballon et le contrôle pour le milieu de terrain, qui marque en face-à-face avec Martinez. Le juge de touche annule, mais au final, la VAR valide.
Au moment du centre, Akanji couvrait les deux joueurs et Kone, au moment de la déviation de son coéquipier, reste derrière la ligne du ballon.
L’annonce de Massa au stade : « À la suite de la révision, le numéro 17 de la Roma est en position régulière, but validé ».
30e : Lautaro réclame un penalty
Action construite de l’Inter, qui, avec Thuram, provoque la sortie de Svilar, ballon pour Barella qui centre au second poteau où Lautaro Martinez, de la tête, tente une remise. Sur la trajectoire, il y a Dybala qui, dans la surface, dévie le ballon avec le bras écarté, et le capitaine de l’Inter réclame un penalty. Massa laisse jouer, la VAR vérifie mais n’intervient pas. Le contact avec le ballon est proche de l’épaule, le mouvement est de fermeture et la distance est réduite.
12e minute : carton jaune pour Barella
Carton jaune pour Barella, qui proteste vivement contre Massa, lequel a stoppé Thuram, lancé en profondeur après un contact avec Hermoso.
6e minute : le but de Koné est valable
Rien à signaler sur le but de la Roma. Barella perd mal le ballon à la relance et la Roma développe bien de la droite vers la gauche. Position régulière de Molina, qui délivre l’assist en retrait pour Kone.
3e minute : Balerdi au sol, les mains au visage
Balerdi tente d’anticiper Thuram, qui se met en protection sur la longue passe vers lui dans le camp offensif. Au contact de l’attaquant, le défenseur tombe au sol en se tenant le visage. La Roma proteste pour un coup de coude, mais selon l’arbitre Massa, il y a bien faute pour le geste du bras de l’attaquant de l’Inter, sans carton toutefois, puisque Thuram ne donne pas de coup de coude, mais écarte seulement le bras pour prendre sa position.
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