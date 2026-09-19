Le choc le plus attendu de cette première partie de la Serie A 2026/2027 débutera officiellement à 18 heures au stade olympique de Rome. Sur le terrain s’affronteront les deux équipes qui dominent jusqu’ici le championnat, avec Roma-Inter qui vaut bien plus qu’un simple face-à-face direct.

La Roma de Gian Piero Gasperini et du duo Malen-Dybala possède la meilleure défense du championnat avec un seul but encaissé et déjà 12 marqués, mais surtout elle ressemble de plus en plus à une équipe de Gasperini aussi sur le terrain. L’Inter de Cristian Chivu, champion en titre, s’est relancé après le KO face au Real Madrid et possède la meilleure attaque du tournoi avec 13 buts, mais avec encore quelques légèretés défensives à corriger.

Le vainqueur abordera la longue trêve avec enthousiasme, légèreté et sérénité, tandis que le perdant devra travailler pour recoller et vivre avec les critiques et les doutes.





ROMA-INTER

BUTEURS : -







